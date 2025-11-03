Der ETB war gegen Hilden defensiv zu schwach

Die Schwarz-Weißen starteten stark in die Partie und hatten in der 10. Spielminute die große Chance zur 1:0-Führung, als VfB-Keeper Yannic Lenze Essens Elefterios Theocharis im Strafraum von den Beinen holte und es einen Foulelfmeter für die Gastgeber gab. Maurice Haar trat an, aber Lenze hatte die richtige Ecke geahnt und konnte seinen „Elfer“ gut parieren. 17 Minuten später gingen dann die Gäste mit 1:0 in Front, als Ex-ETBer Mohamed Cissé mit einem tollen Schuss unhaltbar in die rechte Ecke traf (27.). Eine Viertelstunde danach stand es dann bereits 2:0 für Hilden, als Torjäger Pascal Weber den Ball aus vier Metern unbedrängt einschieben durfte (42.). Mit dem Halbzeitpfiff konnten die Schwarz-Weißen aber noch auf 1:2 verkürzen. Nach einem Zuspiel von Marcello Romano traf Youssef Kamboua per Direktabnahme aus 17 Metern in die linke Ecke (45. +1).

"Hatten immer Schwierigkeiten"

In der 67. Minute konnten die Hildener den alten Abstand wiederherstellen: Nachdem der ETB - trotz mehrmaliger Versuche – den Ball nicht im eigenen Sechszehner klären konnte, stand Maximilian Wagener am langen Pfosten goldrichtig und konnte das runde Leder aus kurzer Entfernung zum 1:3 einnicken. Postwendend verkürzten aber die Hausherren auf 2:3 und durften wieder auf einen Punkt hoffen. Nach einem Zuspiel von Theocharis traf Kamboua mit einem Flachschuss aus acht Metern in die linke Ecke und erzielte damit seinen zweiten Treffer des Tages (69.). Die Schwarz-Weißen versuchten bis zum Schluss alles, hatten aber Glück, dass der VfB einige gute Torchancen liegen ließ und man weiter auf den Ausgleich spekulieren konnte. In der Nachspielzeit nutzte dann der eingewechselte Luke Kawabe einen Konter und traf zum 2:4-Endstand in die Maschen (90. +4).

Björn Matzel (ETB SW Essen): „Das Spiel läuft völlig anders, wenn wir unseren Elfmeter verwandeln oder in den ersten 20 Minuten eine unserer guten Torchancen nutzen. Da hatten wir gute Kombinationen, waren griffig und richtig gut im Spiel. Dann ist das Spiel von uns etwas verflacht und Hilden kam stärker auf. Wir lagen dann zurecht in der Halbzeitpause zurück. In der zweiten Halbzeit haben wir dann noch mal alles probiert, aber wir hatten immer Schwierigkeiten Hilden gut zu verteidigen, denn sie haben vorne eine brutale Qualität. Wir hatten keinen Zugriff und ich hatte den Eindruck, dass jeder Hildener Angriff gefährlich war. Man muss das Spiel fair bewerten, und die dickeren Torchancen lagen heute auf Hildener Seite. Wenn wir noch den einen oder anderen kassieren, dürfen wir uns auch nicht beklagen. Der Qualitätsunterschied im vorderen Bereich war heute ausschlaggebend.“