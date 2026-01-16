Der ETB verleiht Justus Becker bis zum Saisonende

Der ETB Schwarz-Weiß Essen verleiht bis zum Saisonende seinen Youngster Justus Becker zum SC Werden-Heidhausen. Der 19-jährige Offensivspieler kam für den ETB in der Hinrunde auf drei Kurzeinsätze in der Oberliga Niederrhein und einen Einsatz im Niederrheinpokal. Das Eigengewächs spielte viele Jahre in der Nachwuchsabteilung der Schwarz-Weißen, ehe er im letzten Sommer in den Oberligakader aufrückte. Beim SC Werden-Heidhausen war er auch schon in der Jugend aktiv und soll dort in der Rückrunde Spielpraxis in der Landesliga sammeln. Zur Saison 2026/27 kehrt Justus Becker dann wieder in den ETB-Kader zurück.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: