Der ETB verleiht Justus Becker bis zum Saisonende

Der ETB Schwarz-Weiß Essen verleiht bis zum Saisonende seinen Youngster Justus Becker zum SC Werden-Heidhausen. Der 19-jährige Offensivspieler kam für den ETB in der Hinrunde auf drei Kurzeinsätze in der Oberliga Niederrhein und einen Einsatz im Niederrheinpokal. Das Eigengewächs spielte viele Jahre in der Nachwuchsabteilung der Schwarz-Weißen, ehe er im letzten Sommer in den Oberligakader aufrückte. Beim SC Werden-Heidhausen war er auch schon in der Jugend aktiv und soll dort in der Rückrunde Spielpraxis in der Landesliga sammeln. Zur Saison 2026/27 kehrt Justus Becker dann wieder in den ETB-Kader zurück.

Justus Becker zu seinem Wechsel in der Winterpause: „Ich möchte dem SC Werden-Heidhausen in der Rückrunde helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Dabei möchte ich wichtige Spielpraxis sammeln und weiterhin lernen, um dann nach dem Saisonende wieder zum ETB Schwarz-Weiß zurückzukehren. Beim SC Werden-Heidhausen habe ich bereits bis zur C-Jugend gespielt. Da der ETB mit mir für die nächste Saison plant, hoffe ich auf eine gute Rückrunde, sowohl für den SCWH als auch für mich persönlich. Ich bedanke mich beim ETB und dem SCWH, dass sie mir die Möglichkeit geben, mehr Spielpraxis zu sammeln und mich weiterzuentwickeln.“

