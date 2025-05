Der ETB verkürzt den Abstand auf Spitzenreiter Schonnebeck

Die Gastgeber wurden bereits in der 10. Spielminute eiskalt erwischt, als sie gegen Monheim das 0:1 hinnehmen mussten. Aleksandar Bojkovski hatte sich auf der rechten Seite gut durchgesetzt und passte auf den freistehenden FC-Stürmer Talha Demir, der mit einer Direktabnahme aus zehn Metern ins ETB-Gehäuse traf. Die Schwarz-Weißen zeigten sich davon aber nicht geschockt, und konnten eine Viertelstunde später den 1:1-Ausgleichstreffer erzielen: Nach guter Vorarbeit von Jan Bachmann traf Umut Yildiz aus elf Matern unhaltbar in die rechte Ecke (25.). Sieben Minuten danach hatten die ETB-Anhänger den Torschrei schon auf den Lippen, als sich Niko Bosnjak klasse im Sechszehner durchgesetzt hatte. Sein Flachschuss wurde von Keeper Noel Brieden aber mit einer tollen Parade noch gegen den linken Innenpfosten gelenkt und sprang ihm von dort aus in die Arme zurück (32.). Kurz danach stand Brieden erneut im Fokus, als er einen Volleyschuss von Yildiz aus sechs Metern klasse entschärfte (34.). Kurz vor der Halbzeitpause fiel dann aber die verdiente 2:1-Führung für die Hausherren: Sanjin Vrebac traf mit einem Außenristschuss aus sechs Metern unhaltbar in die linke Ecke (44.).

Im zweiten Durchgang gab es in der 58. Minute die erste erwähnenswerte Aktion: Nach einer schönen Einzelaktion versuchte es Bosnjak aus 14 Metern, aber sein Schuss in die kurze Ecke wurde gut vom starken Brieden pariert. Fünf Zeigerumdrehungen später musste eigentlich das dritte ETB-Tor fallen, aber nach einer hervorragenden Vorarbeit von Bosnjak traf Vrebac aus zwei Metern vor dem leeren Tor den Ball nicht richtig und ein Monheimer Verteidiger konnte das runde Leder noch von der Linie kratzen (63.). Danach ließen die Schwarz-Weißen wieder mal mehrere gute Kontermöglichkeiten liegen und liefen somit natürlich Gefahr, noch den Ausgleichstreffer zu kassieren. In der Nachspielzeit erlöste der eingewechselte Lukas Korytowski dann praktisch mit dem Schlusspfiff alle ETB-Fans: Nach einem langen Einwurf von Almedin Gusic konnte er alleine auf FC-Tor zulaufen und traf mit einem Flachschuss zum 3:1-Endstand in die Maschen (90. +3).

Das sagen die Trainer

Dennis Ruess (1. FC Monheim): „Aufgrund der vielen Chancen ist der ETB-Sieg natürlich nicht unverdient. Wir sind gut in die Partie gekommen und haben den ETB immer wieder vor ein paar Probleme gestellt. Mit einer guten Aktion sind wir dann auch in Führung gegangen. Dem 1:1 ging leider ein individueller Fehler voraus. Den darfst du nicht machen, wenn du hier etwas mitnehmen willst. Danach hat uns Noel Brieden das ein oder andere Mal im Spiel gehalten. Nach dieser Phase lief das Spiel dann wieder so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Eine Minute vor der Halbzeitpause kassierst du dann wieder nach einem Fehler einen Gegentreffer. Ab der 65. Minute haben wir unser System geändert und dann auch mehr am Spiel teilgenommen. Wir hatten dann deutlich bessere Ballbesitzphasen. In der 86. Minute hätten wir das 2:2 machen und den Gegner bestrafen können.“

Julian Stöhr (ETB SW Essen): „Unser Sieg war verdient. Kurz vor Schluss hätte das 2:2 fallen können, und dann hätten wir uns gefragt, wie man hier zwei Punkte liegen lassen kann. Wir haben gewonnen, aber wieder sehr viele Chancen liegengelassen. Das ist ein großes Manko, aber es ging zum Glück heute gut. Wir hatten sicherlich schon bessere Spiele, aber wir wussten auch, wenn wir das Tempo erhöhen, bekommt der Gegner Probleme. Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen, aber nach dem 1:1 hatte ich sofort das Gefühl, dass nur wir das Spiel gewinnen können. Wir hätten heute nur viel eher den Sack zumachen müssen. Im Endeffekt sind wir jetzt seit elf Spielen ungeschlagen und das findet man nicht oft in der Oberliga. Seit Einführung der Oberliga Niederrhein im Jahr 2012 hatte der ETB zwei Spieltage vor Schluss noch nie die theoretische Chance, noch aufsteigen zu können. Es ist sehr gut, was die Jungs abliefern und man darf weiterhin ein bisschen träumen.“