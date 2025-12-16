Der ETB unterstützt die „Aktion Lichtblicke“

Der ETB ist für den guten Zweck auf dem Weihnachtsmarkt. – Foto: Markus Becker

Zum Abschluss des 125-jährigen Jubiläums ist die Fußballabteilung des ETB Schwarz-Weiß Essen erneut auf dem Wintermarkt der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) am Rüttenscheider Stern mit einem eigenen Stand vertreten. Die Planung und Organisation liegt beim ETB-Wirtschaftsbeirat, der auch schon im Vorjahr für eine tolle Präsentation der Schwarz-Weißen gesorgt hat.

Es gibt am ETB-Stand den Verkauf von Fanartikeln, diverse Verlosungen und Würfelspiele für den guten Zweck: Alle Erlöse gehen - in Kooperation mit Radio Essen - an Die Aktion Lichtblicke e.V.! Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich um die, die keine Lobby haben und immer übersehen werden: Kinder, deren Familien in Not geraten sind.