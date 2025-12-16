Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der ETB ist für den guten Zweck auf dem Weihnachtsmarkt. – Foto: Markus Becker
Der ETB unterstützt die „Aktion Lichtblicke“
Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist mit einem eigenen Stand auf dem Rüttenscheider Weihnachtsmarkt zu finden.
Zum Abschluss des 125-jährigen Jubiläums ist die Fußballabteilung des ETB Schwarz-Weiß Essen erneut auf dem Wintermarkt der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) am Rüttenscheider Stern mit einem eigenen Stand vertreten. Die Planung und Organisation liegt beim ETB-Wirtschaftsbeirat, der auch schon im Vorjahr für eine tolle Präsentation der Schwarz-Weißen gesorgt hat.
Es gibt am ETB-Stand den Verkauf von Fanartikeln, diverse Verlosungen und Würfelspiele für den guten Zweck: Alle Erlöse gehen - in Kooperation mit Radio Essen - an Die Aktion Lichtblicke e.V.! Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich um die, die keine Lobby haben und immer übersehen werden: Kinder, deren Familien in Not geraten sind.
Alle sind herzlich willkommen. Lasst uns das Jubiläumsjahr gemeinsam schön ausklingen und dabei noch etwas Gutes tun. Termin: 18.-21. Dezember, jeweils von 13-21 Uhr auf dem 22. Rüttenscheider Wintermarkt (Rüttenscheider Str. / Klarastr.).