 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der ETB ist für den guten Zweck auf dem Weihnachtsmarkt.
Der ETB ist für den guten Zweck auf dem Weihnachtsmarkt. – Foto: Markus Becker

Der ETB unterstützt die „Aktion Lichtblicke“

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist mit einem eigenen Stand auf dem Rüttenscheider Weihnachtsmarkt zu finden.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
Kreisliga B3 Essen
Frauen-Bezirksliga 4
ETB SW Essen
ETB SW Essen
ETB SW Essen II

Zum Abschluss des 125-jährigen Jubiläums ist die Fußballabteilung des ETB Schwarz-Weiß Essen erneut auf dem Wintermarkt der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) am Rüttenscheider Stern mit einem eigenen Stand vertreten. Die Planung und Organisation liegt beim ETB-Wirtschaftsbeirat, der auch schon im Vorjahr für eine tolle Präsentation der Schwarz-Weißen gesorgt hat.

Es gibt am ETB-Stand den Verkauf von Fanartikeln, diverse Verlosungen und Würfelspiele für den guten Zweck: Alle Erlöse gehen - in Kooperation mit Radio Essen - an Die Aktion Lichtblicke e.V.! Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich um die, die keine Lobby haben und immer übersehen werden: Kinder, deren Familien in Not geraten sind.
Alle sind herzlich willkommen. Lasst uns das Jubiläumsjahr gemeinsam schön ausklingen und dabei noch etwas Gutes tun. Termin: 18.-21. Dezember, jeweils von 13-21 Uhr auf dem 22. Rüttenscheider Wintermarkt (Rüttenscheider Str. / Klarastr.).
Aufrufe: 016.12.2025, 17:00 Uhr
ETB / Axel SchultenAutor