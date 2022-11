Der ETB testet am Samstag beim SC Velbert Oberliga Niederrhein: Die Schwarz-Weißen nutzen das spielfreie Wochenende für eine Test.

Am kommenden Wochenende hat die Oberliga Niederrhein spielfrei. Damit der ETB Schwarz-Weiß nicht aus dem Spielrhythmus kommt, wurde deshalb für Samstag ein Testspiel beim Oberligaabsteiger SC Velbert vereinbart. Das Team von ETB-Coach Damian Apfeld tritt dann um 15 Uhr in der BLF-Arena (Friedrich-Ebert-Str. 301, 42549 Velbert) an.

Ein Wiedersehen gibt es für die Schwarz-Weißen in Velbert mit SC-Trainer Dennis Czayka, der in der letzten Saison als verantwortlicher Coach der U19 vom ETB fast den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga geschafft hätte und dem Sportlichen Leiter Ralf vom Dorp, der von 2019 bis 2021 Cheftrainer der Oberligamannschaft am Uhlenkrug war. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Oberliga Niederrhein im März dieses Jahres, konnte der ETB einen spektakulären 8:0-Heimsieg gegen den SC Velbert feiern.