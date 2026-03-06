Der ETB SW Essen will seine Serie weiter ausbauen

Schwarz-Weiß Essen ist in der Rückrunde angekommen. – Foto: Arno Wirths

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist seit drei Spielen ungeschlagen und konnte zuletzt zwei Zu-Null-Siege in der Oberliga Niederrhein feiern. Dies kleine Serie will die Mannschaft des ETB-Trainerduos Christian Dorda/Björn Matzel am Sonntag beim FC Büderich 02 ausbauen. Das wird aber kein leichtes Unterfangen, denn die Büdericher sind punktglich mit den „Schwatten“ und konnten am letzten Wochenende einen 1:0-Auswärtssieg beim Aufstiegsaspiranten KFC Uerdingen 05 landen. Die Partie wird auf der Sportanlage „Am Eisenbrand“ (Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch) ausgetragen und um 15.30 Uhr angepfiffen.

Der FC Büderich liegt mit 29 Zählern auf Platz acht der Oberliga Niederrhein. Die extrem auswärtsstarke Mannschaft holte in der Fremde fast doppelt so viele Punkte wie zuhause. Bei den zehn ausgetragenen Spielen auf dem Sportplatz „Am Eisenbrand“ konnte der FC drei Siege und ein Unentschieden holen. Dem gegenüber stehen aber sechs Heimniederlagen. Gecoacht werden die Gastgeber der Schwarz-Weißen vom Trainergespann Torsten Schedler und Sebastian Siebenbach, das zusammen seit gut zweieinhalb Jahren erfolgreiche Arbeit beim FC Büderich leistet. Im Hinspiel musste der ETB eine bittere 1:4-Niederlage am heimischen Uhlenkrug hinnehmen.

Matzel erwartet ein Fifty-Fifty-Spiel

ETB-Coach Björn Matzel sagt zum Auswärtsspiel seiner Mannschaft: „Die beiden Siege haben uns Rückenwind gegeben, den wir auch nach Büderich mitnehmen wollen. Die ganze Stimmungslage hat sich in den letzten Wochen natürlich positiv bei uns verändert. Büderich besitzt eine sehr gute Offensive, und das haben sie im Hinspiel auch gezeigt. Sie haben die viertmeisten Tore in der Liga geschossen, da müssen wir entsprechend gewappnet sein. Wir haben aus den letzten drei Partien sieben Punkte geholt, was natürlich gut für unser Selbstvertrauen ist. Bei Büderich wird es aber nach dem 1:0-Sieg beim KFC Uerdingen ähnlich sein. Ich denke, dass es am Sonntag ein Fifty-Fifty-Spiel werden wird, bei dem die Tagesform entscheidend ist.“