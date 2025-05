Der ETB SW Essen will auch in Kleve dreifach punkten

Die Mannschaft von ETB-Coach Julian Stöhr will natürlich am Freitagabend beim 1. FC Kleve 63/03 genau dort weitermachen, wo sie beim 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen den SC St. Tönis am letzten Sonntag aufgehört hat. Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass das Team vom Uhlenkrug in die Schwanenstadt reist: Anfang September gewann der ETB im Niederrheinpokal mit 2:0 (Tore: Niko Bosnjak und Felix Geisler) in Kleve. Das Flutlichtspiel in der Eroglu-Arena (Bresserbergstr. 49, 47533 Kleve) wird um 19.30 Uhr angepfiffen.