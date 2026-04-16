Der ETB SW Essen will auch gegen Monheim siegen In der Oberliga Niederrhein konnte der ETB Schwarz-Weiß Essen zuletzt drei Siege in Folge feiern, die das Team vom Uhlenkrug auf den sechsten Tabellenplatz brachten. von Schulten/ ETB · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Björn Matzel und der ETB sind gut drauf. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Am Sonntag (19. April) erwartet der ETB Schwarz-Weiß Essen nun den 1. FC Monheim im Stadion Uhlenkrug. In den bisher zwölf ausgetragenen Oberligaspielen zwischen den „Schwatten“ und dem 1. FC Monheim gab es bisher keine einzige Niederlage für den ETB. Diese stolze Serie wollen die Essener natürlich weiter ausbauen. Die Oberligapartie zwischen beiden Mannschaften wird um 15 Uhr angepfiffen.

Matzel will bessere Heimquote Nach einem Jahr Absenz schaffte der 1. FC Monheim im Sommer 2024 den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga Niederrhein und beendete die letzte Saison als Tabellenzwölfter. Momentan liegt der FC mit 31 Punkten auf dem 13. Platz. In der Fremde präsentieren sich die Monheimer bisher sehr stark und können dort eine ausgeglichene Bilanz vorweisen. Fünf Siegen und vier Unentschieden stehen lediglich fünf Niederlagen gegenüber. Trainiert wird der FC traditionell von Dennis Ruess, der bereits seit der Saison 2014/15 (damals noch in der Bezirksliga) in Monheim an der Seitenlinie steht. Der 45-jährige Coach lief zuvor auch viele Jahre als Spieler für seinen FC auf. Im Hinspiel gab es bei Dauerregen ein torloses Unentschieden zwischen beiden Teams.