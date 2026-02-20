Der ETB SW Essen will am Sonntag in die Erfolgsspur abbiegen

Der ETB hofft auf den ersten Sieg im neuen Jahr. – Foto: Markus Becker

Das will die Mannschaft des ETB-Trainerduos Christian Dorda / Björn Matzel am kommenden Sonntag unbedingt ändern, wenn sie beim SV Sonsbeck antritt. Da die Schwarz-Weißen der Abstiegszone gefährlich nahe gerückt sind, müssen die Essener auf jeden Fall etwas Zählbares vom Niederrhein mitbringen. Die Partie wird um 15 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark (Parkstr. 8, 47665 Sonsbeck) angepfiffen.

Gute Erinnerungen an Heinrich Losing

Der SV Sonsbeck hat mit 21 Punkten nur zwei Zähler weniger als die „Schwatten“ auf dem Konto, liegt damit aber bereits auf dem ersten Abstiegsplatz in der äußerst engen Oberligatabelle. Bei den Heimspielen kann Sonsbeck eine positive Bilanz vorweisen, denn in neun Partien gelangen dem SV vier Siege und zwei Unentschieden. Trainiert wird die Mannschaft vom Niederrhein bereits seit 2019 von Heinrich Losing. Der 46-jährige Coach erfreut sich am Uhlenkrug weiterhin großer Beliebtheit, denn von 2008 bis 2011 spielte er als Abwehrchef für den ETB in der viertklassigen NRW-Liga und führte sein Team 2010 als Kapitän in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Die „Schwatten“ gewannen damals sensationell mit 2:1 gegen RWE den Niederrheinpokal vor mehr als 10.000 Zuschauern an der Hafenstraße.

ETB-Coach Björn Matzel sagt zum kommenden Auswärtsspiel seiner Mannschaft: „In der Woche nach dem Baumberg-Spiel hatten wir in der Mannschaft mit Krankheiten zu kämpfen, wie viele andere Teams aber auch. Unabhängig davon gilt aber am Sonntag das Motto „Verlieren verboten“. Wir fahren nach Sonsbeck und wollen dort drei Punkte holen. Sie sind aber zuhause ein ganz schwieriger Gegner und unangenehm zu spielen. Sie sind sehr heimstark und haben viele ihrer Zähler auf dem eigenen Platz geholt. Wir müssen gewappnet sein und von Anfang an höllisch aufpassen. Aus den vergangenen Partien haben wir unsere Lehren gezogen, und müssen zusehen, dass wir nicht wieder so einfache Gegentore wie in den letzten beiden Spielen kassieren.“