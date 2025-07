Der ETB SW Essen siegt nach 90 intensiven Testspielminuten

Von Beginn an merkte man beiden Mannschaft an, dass sie dieses Vorbereitungsspiel sehr ernst nehmen, und mit entsprechend viel Einsatz agierten dann auch beide Teams. Die Schwarz-Weißen hatten in den ersten 45 Minuten mehr Spielanteile, aber der starke Gast aus Schermbeck machte immer den Eindruck, dass er mit seinem schnellen Umschaltspiel jederzeit gefährlich werden könnte. Beide Abwehrreihen hinterließen einen Sicheren Eindruck, aber dennoch gelang den Gastgebern kurz vor der Halbzeitpause der 1:0-Führungstreffer: Nach einem starken Zuspiel von Youssef Kamboua in den Sechszehner war ETB-Angreifer Nabil El-Hany zur Stelle und ließ SV-Keeper Leon Nübel - mit einem Flachschuss aus acht Metern in die rechte Ecke - keine Abwehrchance (44.).