Der ETB SW Essen kämpft sich in Unterzahl zum Derbysieg

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Es war aber ein hartes Stück Arbeit für die Schwarz-Weißen, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Armen Shavershyan ab der 63. Spielminute mit zehn Mann agieren mussten. Am Ende setzte sich das Team vom Uhlenkrug aber mit 1:0 (0:0) in Frintrop durch und konnte sich durch den Derbysieg auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Am nächsten Sonntag geht es für den ETB mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim am Uhlenkrug weiter.

Sieben Zeigerumdrehungen später hatten dann auch die Schwarz-Weißen ihre erste Torchance, aber eine Direktabnahme von Luca Pinke aus 17 Metern flog knapp am linken Pfosten vorbei (22.). In der 40. Spielminute konnte sich erneut Phil Lenuweit auszeichnen, als er einen Schuss von Dominik Stukator aus kurzer Entfernung mit einer starken Parade entschärfen. Mit dem 0:0 ging es dann auch in die Halbzeitpause.

In den ersten 15 Minuten tat sich nichts vor beiden Toren, aber dann hatte der Gastgeber direkt eine Doppelchance: Erst konnte aber der gute ETB-Keeper Phil Lenuweit parieren und den Nachschuss klärte dann Tim Kaminski kurz vor der Torlinie (15.).

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Team vom Uhlenkrug stark verbessert und konnte nach einer Stunde mit 1:0 in Führung gehen: Nach einem guten Zuspiel von Youssef Kamboua setzte sich ETB-Youngster Rotosson Kanu im Frintroper Sechszehner klasse gegen zwei Gegenspieler durch, und ließ Adler-Union-Torhüter Nils Reiners mit einem platzierten Flachschuss in die rechte Ecke keine Abwehrchance (60.). Kurz danach war der ETB dann nur noch zu zehnt, nachdem Armen Shavershyan nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (63.). Die „Schwatten“ ließen sich davon aber nicht beirren und zeigten fortan eine sehr starke kämpferische Leistung in Unterzahl.

In der 67. Spielminute hätten die Gäste auf 2:0 erhöhen können, aber der eingewechselte Elefterios Theocharis scheiterte mit einer Direktabnahme aus sieben Metern am gut reagierenden Reiners. 13 Minuten danach hatten alle ETB-Anhänger den Torschrei bereits auf den Lippen, aber nach guter Vorarbeit von „Roto“ Kanu und der Direktabnahme von Samir Bouazza flog der Ball vom linken Innenpfosten nicht ins Tor, sondern ins Spielfeld zurück (80.). Das konnten die Schwarz-Weißen am Ende aber verschmerzen, denn auch so gelang ihnen der erneute Derbysieg.

Trainerstimme:



Christian Dorda (ETB SW Essen): „Wir haben in der kompletten ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Da waren wir nicht wach genug und haben viele Situationen zugelassen. Da hätte Frintrop schon das ein oder andere Tor machen können. Das haben sie aber nicht, weil wir es im Endeffekt dann noch ganz gut verteidigt haben. Ab der 46. Spielminute haben wir es dann aber sehr gut gemacht. Wir haben die Räume enger gemacht und hatten sehr gute Umschaltmomente. Wir waren dann klar die bessere Mannschaft und machen auch verdient das 1:0. Dann bekommt Armen Shavershyan die Gelb-Rote Karte. Das passiert und gehört zum Fußball mit dazu. Die Reaktion der Jungs war danach aber fantastisch. Wir hatten sogar die Chancen zum 2:0. Das hätten wir machen müssen, blieb aber leider aus. Danach war es nur noch Kampf, ackern und verteidigen. Das hat meine Mannschaft mit zehn Mann

aber wirklich hervorragend gemacht. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war es absolut verdient, dass wir mit 1:0 gewonnen haben.“