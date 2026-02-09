Der ETB SW Essen gibt den Sieg noch aus der Hand

– Foto: Markus Becker

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer dann eine ganz andere Partie, denn die Sportfreunde traten plötzlich selbstbewusst auf und konnten bereits in der 51. Spielminute auf 1:2 verkürzen. Nach einem Eckball von der linken Seite stand Denis Sitter am kurzen Pfosten goldrichtig und köpfte den Ball aus vier Metern unhaltbar in die Maschen. Acht Minuten später hätte der ETB den alten Abstand wieder herstellen können, aber erst scheiterte Thorben Kern mit einer Direktabnahme an Schwabke und nach der anschließenden Ecke verfehlte ein Kopfball von Maurice Haar nur ganz knapp sein Ziel (59.). Kurz vor dem Spielende mussten die Schwarz-Weißen dann noch den bitteren Ausgleichstreffer zum 2:2 hinnehmen: Nach einem langen Pass kam Baumbergs Batuhan Özden plötzlich frei im ETB-Strafraum an den Ball und ließ Torhüter Phil Lenuweit mit einem Lupfer keine Chance (89.).

Die Gastgeber starteten furios in die Partie und hatten nach 125 Sekunden direkt eine hervorragende Torchance durch Youssef Kamboua. Er scheiterte aus kurzer Entfernung am gut parierenden Keeper Daniel Schwabke, erkämpfte sich dann aber den Ball zurück und wurde am Fünfmeterraum von einem Baumberger Abwehrspieler von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter versenkte dann Lukas Korytowski zur 1:0-Führung sicher in der linken Ecke (3.). 18 Minuten später hätte der ETB-Angreifer fast seinen zweiten Treffer erzielt, aber sein Schuss aus elf Metern wurde noch leicht abgefälscht und flog um Millimeter am rechten Pfosten vorbei (21.). In der 27. Minute fiel dann aber das 2:0 für die Schwarz-Weißen: Nach einem Konter konnte Youssef Kamboua alleine auf Daniel Schwabke zusteuern und ließ ihm mit einem Flachschuss keine Abwehrchance. Mit der verdienten Zwei-Tore-Führung ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Trainerstimmen:

Salah El Halimi (Sportfreunde Baumberg): „Die erste Halbzeit von uns war absolut nicht gut. Essen war sehr giftig und präsent und hatte viele Balleroberungen. Wir waren in der Anfangsphase immer zweiter Sieger und haben dem ETB viel Raum gegeben. Sie sind dann auch mit 2:0 in Führung gegangen. Unsere Fehlerquote war da einfach zu hoch. Zur Halbzeitpause war ich sehr stinkig. Meine Mannschaft kam dann aber mit einer ganz anderen Körpersprache wieder raus und war direkt sehr präsent und gallig. Dann gab es die kuriose Szene, dass ein Elfmeter für uns wieder zurückgenommen wurde. Ich kann aber nicht beurteilen, ob es ein Elfer war oder nicht. Das war natürlich ein Nackenschlag, aber die Jungs sind trotzdem drangeblieben und haben weiter Druck gemacht. Das hat mir imponiert. Das Tor zum 1:2 war dann auch verdient. Glücklicherweise sind wir zum Schluss auch noch mit dem 2:2 belohnt worden. Aufgrund der beiden verschiedenen Halbzeiten geht das Unentschieden am Ende in Ordnung.“

Christian Dorda (ETB SW Essen): „Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten unbedingt drei Punkte holen. In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Heimspiel gemacht und uns mit zwei Toren belohnt. Wir hatten das System ein bisschen verändert und die Jungs haben das in vielen Phasen der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Sie sind viel gelaufen und haben sehr viel investiert. Wenn man die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit betrachtet, tut das sehr weh, denn genau das hatten wir in der Pause angesprochen. Wir wollten unbedingt einen Anschlusstreffer vermeiden, aber leider ist es trotzdem passiert. Wir haben wieder eine Standardsituation auf den kurzen Pfosten bekommen, und sie, wie in der Vorwoche, nicht gut verteidigt. Das müssen wir abstellen, denn das kann uns den Kopf kosten. Wir haben den Gegner dadurch wieder ins Spiel kommen lassen. Am Ende belohnen wir uns nicht für den ganzen Aufwand, den wir betrieben haben. Das Ergebnis spiegelt nicht die Laufbereitschaft und Intensität meiner Mannschaft wider. Da sieht man mal wieder, wie brutal Fußball ist. Mit der Einstellung und dem Willen bin ich heute absolut zufrieden. Wenn wir aber so viele Fehler machen, wird es schwer die Spiele zu gewinnen.“