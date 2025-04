Der ETB SW Essen freut sich auf Tim Kaminski

Tim Kaminski über seinen Wechsel zu den „Schwatten“: „Ich bin überzeugt von dem Projekt ETB und freue mich darauf. Die Schwarz-Weißen wollen in die Regionalliga, und da möchte ich gerne mithelfen. Ich wäre im letzten Jahr schon fast zum Uhlenkrug gewechselt, hatte mich dann aber für ein weiteres Jahr in Wattenscheid entschieden. Der ETB hatte sich schon sehr früh in diesem Jahr um mich bemüht und ich bekomme eine große Wertschätzung vom Verein entgegengebracht. Das wurde mir in den Gesprächen vermittelt und hat mich extrem überzeugt. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft in der kommenden Saison weiterhelfen kann. Ich freue mich schon sehr auf die Zeit beim ETB und bin davon überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen werden.“

„Tim Kaminski ist Kapitän in Wattenscheid und besitzt Regionalligaerfahrung. Er ist ein richtig guter Typ und ein sehr guter Fußballer. Er ist Einer, wo wir sagen, dass er geholt wird, um auch eine Führungsrolle zu übernehmen. Insofern ist er ein ganz wichtiger Spieler. Er hat einen guten Charakter und will immer gewinnen. Er ist für ein Team sportlich und auch menschlich sehr wichtig. Insofern ist er aus meiner Sicht ein Topzugang“, hält Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, große Stücke auf den ETB-Neuzugang aus Wattenscheid.