Der ETB SW Essen freut sich auf den KFC Uerdingen

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West im Sommer 2024 musste der KFC Uerdingen 05 nach einem Jahr wieder den bitteren Weg zurück in die Oberliga antreten. Die Uerdinger würden natürlich gerne den direkten Wiederaufstieg in dieser Spielzeit schaffen, und sind auch seit Saisonbeginn in der Tabelle vorne mit dabei. In den letzten beiden Meisterschaftsspielen mussten sie allerdings zwei Niederlagen hinnehmen. Auswärts kann der KFC eine positive Bilanz vorweisen, denn er holte in den zehn ausgetragenen Partien vier Siege und drei Unentschieden. Ein Wiedersehen gibt es für die Essener mit KFC-Cheftrainer Julian Stöhr und Defensivspieler Jan Bachmann, die in der letzten Saison beide noch am Uhlenkrug tätig waren.

Im Hinspiel setzten sich die Schwarz-Weißen vor 1.511 Zuschauern mit 1:0 in Uerdingen durch. Das Tor des Tages zum glücklichen Auswärtssieg erzielte Tim Kaminski in der 83. Spielminute.

ETB-Coach Björn Matzel sagt zum kommenden Heimspiel seiner Mannschaft: „Ich habe mich über die zwei Niederlagen von Uerdingen etwas gewundert, denn sie sind der Topfavorit in unserer Liga und besitzen eine unfassbare Qualität in ihren Reihen. Da kommt am Sonntag ein richtiges Brett auf uns zu. Der Tabellenstand spiegelt nicht das wider, was der KFC-Kader eigentlich hergibt. Wir sind aber gewappnet und wissen, was auf uns zukommen wird. Die letzten drei Spiele konnten wir gewinnen, und haben eine gute Stimmung und Euphorie in unserer Truppe. Das nehmen wir mit und wollen mit diesen Siegen im Rücken natürlich auch zuhause wieder das Bestmögliche für uns herausholen.“