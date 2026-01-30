Der ETB SW Essen brennt auf den Rückrundenstart

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler schaffte im letzten Sommer erstmalig den Sprung in die Oberliga und liegt nach starken Leistungen zurzeit auf dem sechsten Tabellenplatz. Nach dem Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2023 brauchte der VfL nur zwei Spielzeiten, um erneut eine Klasse höher zu gelangen. Trainiert wird die Mannschaft von Daniel Klinger. Der 39-Jährige war vor seiner Ernennung zum Chefcoach auch schon Co-Trainer und Spieler in Jüchen. Als aktiver Akteur konnte er beim TSV Meerbusch und TuS Bösinghoven viel Erfahrung in der Oberliga Niederrhein sammeln. Beim Saisonauftakt am Uhlenkrug gab es im letzten August ein torloses Unentschieden zwischen beiden Teams.

ETB-Coach Björn Matzel sagt zum ersten Meisterschaftsspiel im Jahr 2026: „Wir hatten aufgrund der Wetterbedingungen eine relativ schwierige Vorbereitung, aber das dürfte ja wahrscheinlich allen Teams so ergangen sein. Wir mussten viel ausweichen und konnten oft nur von Tag zu Tag planen. Wir haben aber trotzdem versucht gut zu arbeiten, und haben an ein paar Stellschrauben gedreht, die Christian und mir bei den letzten Spielen nicht so gut gefallen hatten. Ich denke, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Wir sind gut gewappnet, aber beim ersten Spiel weiß man ja nie so genau, wo man steht. Jüchen ist ein ganz schwerer Gegner zum Auftakt, der seit fast zwei Jahren kein Heimspiel mehr verloren hat. Wir müssen höllisch aufpassen, denn da kommt eine sehr gute Mannschaft auf uns zu. Nichtsdestotrotz fahren wir am Sonntag dorthin, um zu punkten.“