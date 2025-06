Der ETB SW Essen beendet die Saison als Tabellendritter

Die Spielzeit 2024/25 der Oberliga Niederrhein ist seit heute Geschichte. Der ETB Schwarz-Weiß Essen hatte bis zum letzten Spieltag noch die Chance in die Regionalliga West aufzusteigen, aber die Mannschaft vom Uhlenkrug musste sich im letzten Meisterschaftsspiel mit 1:2 (0:1) beim VfB Homberg geschlagen geben. Selbst bei einem Sieg hätte es aber nicht mehr für die „Schwatten“ gereicht, denn zeitgleich gewann Tabellenführer SSVg Velbert in Baumberg und sicherte sich dadurch den einzigen Aufstiegsplatz. Trotz der Niederlage blieb der ETB auf dem dritten Platz und konnte sich in der Abschlusstabelle – im Vergleich zur Vorsaison – um einen Platz verbessern.

Beide Teams begannen sehr vorsichtig, und es dauerte bis zur 18. Spielminute, ehe es die erste Chance für die Essener gab: Nico Lucas versuchte es mit einer Direktabnahme aus elf Metern, aber der Ball ging direkt auf VfB-Keeper Luca Happe, der sicher parieren konnte. Nach einer halben Stunde konnten die Gastgeber dann mit 1:0 in Führung gehen. Nach einer Flanke von der linken Seite war Ryo Iwata zur Stelle und traf mit einem sehenswerten Kopfball aus fünf Metern in die linke Ecke (30.) Kurz vor der Halbzeitpause gab es eine gute Konterchance für die Schwarz-Weißen durch Niko Bosnjak, aber im letzten Moment konnte ein Homberger Verteidiger den Ball sieben Meter vor dem Tor noch klären (41.).

In der 55. Spielminute hätte der ETB den Ausgleich erzielen müssen. Einen starken Flachschuss von ETB-Kapitän Fredi Lach aus 20 Metern konnte Luca Happe nur nach vorne abprallen lassen, aber Niko Bosnjak konnte diese Großchance nicht nutzen und schoss den Ball aus sechs Metern über das Tor der Hausherren. Sechs Minuten später war es erneut Niko Bosnjak, der diesmal gut von Jan Bachmann bedient wurde, aber sein Schuss aus spitzem Winkel flog knapp am rechten Pfosten vorbei (61.). In der 69. Minute versuchte es Umut Yildiz dann aus 14 Metern, aber Luca happe konnte seinen Schuss mit einer guten Parade noch entschärfen. Praktisch aus dem Nichts fiel dann das 2:0 für Homberg: Nach einem flach hereingetreten Freistoß von der rechten Seite war die Gästeabwehr unaufmerksam und Vahidin Turudija brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten, um das runde Leder in der linken Ecke zu versenken (73.). Die Schwarz-Weißen versuchten bis zum Schlusspfiff alles, um das Blatt noch zu wenden, aber zu mehr als dem 1:2-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit reichte es nicht mehr. Nach einer Flanke von Lukas Korytowski traf der eingewechselte Nabil El-Hany mit einem traumhaften Seitfallzieher aus neun Metern unhaltbar ins VfB-Gehäuse (90. +1).

Trainerstimme:

Julian Stöhr (ETB SW Essen): „Es war auch über beide Halbzeiten gesehen, ein verdienter Sieg für Homberg. Wir hatten eine Phase von 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, in der wir besser waren. Wir hatten es heute nicht verdient zu gewinnen, aber da mache ich den Jungs überhaupt keinen Vorwurf. Ich habe der Mannschaft gerade auch gratuliert zu ihrer tollen Rückrunde und der gesamten Saison. Da kann man sehr stolz drauf sein. Wir haben heute ein Spiel verloren. Dass das mal passiert, ist auch klar. Leider geht man am letzten Spieltag dann nicht mit einem richtig guten Gefühl in die Sommerpause. Der Verein kann stolz auf das sein, was diese Mannschaft geleistet hat.“