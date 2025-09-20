Der ETB punktet dreifach in der Grotenburg. – Foto: Jochen Classen

Der ETB siegt in der Grotenburg In der Schlussphase trifft der ETB SW Essen beim KFC Uerdingen und entführt damit drei Punkte aus der Grotenburg. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen ETB SW Essen

ETB-Coach Dennis Czayka hatte schon letzten Sonntag gesagt, dass der ETB in Uerdingen Wiedergutmachung für die Büderich-Niederlage betreiben würde, und seine Mannschaft hielt absolut Wort! Nach einer in den letzten Minuten hochspannenden Partie gewann der ETB Schwarz-Weiß Essen beim Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen 05 mit 1:0 (0:0), und fügte dem KFC damit die erste Heimniederlage der Saison zu. Durch den Sieg haben die Schwarz-Weißen nun zehn Punkte auf dem Konto und konnten damit die Uerdinger in der Tabelle wieder überholen. Am nächsten Wochenende geht es für die „Schwatten“ mit einem Auswärtsspiel beim SC St. Tönis weiter.

Heute, 16:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 0 1 Abpfiff + Video In der ersten Halbzeit sahen die 1.511 Zuschauer im Grotenburg-Stadion eine ausgeglichene Partie, in der beide Abwehrreihen weitestgehend alles im Griff hatten. Zum ersten Mal gefährlich wurde es in der 19. Spielminute: Während die Uerdinger einen Foulelfmeter für sich forderten, schalteten die Schwarz-Weißen blitzschnell um und zeigten einen schulmäßigen Konter, an dessen Ende der Flachschuss von ETB-Goalgetter Lukas Korytowski aus zwölf Metern aber zu ungenau war und eine sichere Beute von KFC-Keeper Jonas Holzum wurde. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause versuchte es Uerdingens Yasin-Cemal Kaya - nach einer schönen Einzelaktion – mal aus 18 Metern, aber sein Schuss ging um einen Meter am rechten Pfosten vorbei (40.).

Dramatische Schlussphase in der Grotenburg Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine sieben Minuten, ehe der ETB die erste gute Gelegenheit der zweiten Halbzeit hatte: Nach mehreren Essener Schussversuchen gelang der Ball zu Nico Lucas, doch ein Uerdinger Abwehrspieler warf sich in letzter Sekunde noch in seine Direktabnahme (52.). Eine Viertelstunde später hatte dann die ETB-Abwehr Glück, dass KFC-Angreifer Mohamed Yassin Benslaiman Benktib den Ball freistehend aus zehn Metern über das Gehäuse drosch (67.). In der 83. Spielminute konnten die Schwarz-Weißen dann das Tor des Tages erzielen: Nach schnellem Spiel über die rechte Seite zog Korytowski in den KFC-Strafraum und legte das Spielgerät mustergültig auf den heranstürmenden Tim Kaminski ab. Dessen Direktabnahme aus zehn Metern schlug dann unhaltbar zum 1:0 in der linken Ecke des Uerdinger Tores ein.