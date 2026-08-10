Der ETB Schwarz-Weiß Essen schlägt den Duisburger FV Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat seine Pflichtaufgabe in der 1. Runde des Niederrheinpokals souverän gelöst und sich mit 0:3 beim Duisburger FV durchgesetzt. von ETB Schwarz-Weiß Essen · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Viel Diskussionsbedarf in Duisburg – Foto: Kaan Gümüsdag

Die Schwarz-Weißen übernahmen früh die Kontrolle und gingen in der 27. Minute in Führung. Nach einem schönen Diagonalball von Maurice Haar sorgte Lefti Theocharis mit einem starken ersten Kontakt für das 0:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es etwas turbulent. Die Gastgeber spielten nach einer Gelb-Roten Karte (wiederholtes Foulspiel 40.) nur noch in Unterzahl. In der 44. Minute erhöhte der ETB auf 0:2. Nach einer gelungenen Kombination über den Flügel und dem anschließenden Querpass von Valon Zhushi verwertete Luke Kawabe zur ausgebauten Führung.

Nach dem Seitenwechsel stockte das Spiel der Schwarz-Weißen etwas. Der ETB hatte zwar weiterhin viel Ballbesitz und bemühte sich um spielerische Lösungen, konnte sich gegen den tief stehenden Gegner jedoch nur wenige klare Torchancen herausspielen. Defensiv stand das Team dagegen über die gesamte Partie sehr stabil und ließ aus dem laufenden Spiel heraus keine Torchance des Gegners zu.



In der 72. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Nach toller Vorarbeit von Mohamed Said erzielte Luke Kawabe mit seinem zweiten Treffer des Tages den 0:3-Endstand. Eine rote Karte in der 80. Minute dezimierte die Duisburger weiter für die letzten 10 Minuten.





Kurz vor Schluss hatte Justus Becker sogar noch das 4:0 auf dem Fuß. Nach einem schönen langen Ball nahm er diesen aus vollem Lauf mit einem starken ersten Kontakt mit und brachte sich damit in eine sehr gute Abschlussposition. Statt selbst den Abschluss zu suchen, entschied er sich für den Querpass auf einen Mitspieler, der jedoch nicht ankam. So blieb es beim 3:0-Endstand.



Am Ende steht ein souveräner und ungefährdeter Einzug in die nächste Runde des Niederrheinpokals. Gleichzeitig konnten sich die Jungs mit dem Erfolg weiteres Selbstvertrauen holen und gehen mit einem positiven Gefühl in den Meisterschaftsstart am kommenden Freitag beim SV Scherpenberg.

