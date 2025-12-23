Der ETB sammelte mehr als 1000 Euro für Die Aktion Lichtblicke e.V.

Die Teilnahme des ETB Schwarz-Weiß Essen Abt. Fußball e.V. - mit einem eigenen Stand für vier Tage - am Wintermarkt der IGR in Rüttenscheid war ein voller Erfolg. Geplant und organisiert vom ETB-Wirtschaftsbeirat (repräsentiert durch Jürgen Wiese, Axel Lechtken, Rainer Becker und Reinhard Hochkirchen) konnten über 1000 Euro für die Aktion Lichtblicke e.V. gesammelt werden. Der "Würfelspaß für den guten Zweck" erwies sich dabei als klasse Idee und wurde von den Besuchern des Wintermarkts sehr gut angenommen. Das war ein wunderbarer Abschluss des ETB-Jubiläumsjahres 2025, in dem die Fußballabteilung der Schwarz-Weißen ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Alle Erlöse des ETB-Stands auf dem 22. Rüttenscheider Wintermarkt gehen - in Kooperation mit Radio Essen - an Die Aktion Lichtblicke e.V.! Die Aktion Lichtblicke kümmert sich um die, die keine Lobby haben und immer übersehen werden: Um Kinder, deren Familien in Not geraten sind. Eine offizielle Scheckübergabe an Radio Essen/Aktion Lichtblicke erfolgt Anfang/Mitte Januar.

Wir möchten uns ganz herzlich bei Axel Lechtken, Rainer Becker und Reinhard Hochkirchen bedanken, die sich an allen vier Tagen liebevoll um den ETB-Stand gekümmert haben!