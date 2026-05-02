Der ETB muss sich dem Tabellenführer knapp geschlagen geben

Der ETB musste sich Ratingen knapp geschlagen geben. – Foto: Markus Becker

Strahlender Sonnenschein und 603 Zuschauer im Stadion Uhlenkrug sorgten für einen tollen Rahmen beim Oberligaspiel zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und Spitzenreiter Ratingen 04/19. Am Ende der 90 Minuten setzten sich die favorisierten Ratinger mit 1:0 (1:0) bei den Schwarz-Weißen durch und konnten sich ihren ersten Platz – vier Spieltage vor Schluss – weiterhin sichern. Für den ETB geht es am Sonntag in einer Woche (10. Mai) mit einem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Dingden in der Meisterschaft weiter.

Den ersten Aufreger der Partie gab es bereits in der 11. Spielminute, als ein gut getretener Freistoß von Ratingens Kapitän Emre Demircan aus 19 Metern gegen das rechte Lattenkreuz klatschte. Fünf Minuten später fiel dann schon das einzige Tor des Tages: Im ETB-Sechszehner kam Gäste-Goalgetter Sven Kreyer an den Ball und hämmerte den Ball aus halbrechter Position unhaltbar zum 1:0 in die Maschen (16.). Fast mit dem Halbzeitpfiff gab es dann erneut eine Freistoßmöglichkeit für die Gäste. Der Schuss von Demircan aus 23 Metern flog aber knapp am linken Pfosten vorbei (45.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Schwarz-Weißen besser in die Partie. In der 51. Minute hatten die Gastgeber dann eine sehr gute Konterchance, aber anstatt den besser postierten Rotosson Kanu anzuspielen, entschied sich der eingewechselte Lukas Korytowski dafür, es selbst zu versuchen, und traf dann von der Strafraumkante den Ball nicht richtig. Sechs Zeigerumdrehungen später gab es dann einen Versuch von Korytowski aus gut 16 Metern, der aber genau in den Armen von Gäste-Keeper Marvin Gomoluch landete (57.). Die bis dahin beste Essener Torchance gab es in der 63. Spielminute: Nach einer Kopfballvorlage von Maurice Haar scheiterte Armen Shavershyan aber mit einem Flachschuss aus sechs Metern an Gomoluch. Kurz danach durfte Rinor Rexha nach einem Fehler in der ETB-Abwehr allein auf Torhüter Phil Lenuweit zulaufen, der aber mit seinem harmlosen Schuss keine Probleme hatte (66.). Die beste Möglichkeit zum Ausgleich gab es für die Hausherren dann kurz vor Schluss: Nach einer von Luca Pinke getretenen Ecke kam Robin Urban aus fünf Metern zum Kopfball, aber Gomoluch konnte das Spielgerät mit einem tollen Reflex gerade noch entschärfen (90.). In der Nachspielzeit hätte Ratingen noch auf 2:0 erhöhen können, aber Lenuweit hielt sein Team mit zwei glänzenden Paraden im Spiel.

Stimmen zur Partie

Maximilian Klink (Ratingen 04/19): „Es war eine ziemlich ausgeglichene erste Halbzeit, mit vielen langen Bällen und relativ wenig Torchancen auf beiden Seiten. Wir gehen dann mit der ersten guten Chance direkt mit 1:0 in Führung. Das ist eine große Qualität, den Ball am Ende dann auch so zu verwandeln. In der zweiten Halbzeit war der ETB bis zur 70. Minute dann besser im Spiel und mehr am Drücker. Wir haben aber dagegengehalten und hatten auch gute Chancen, die wir aber nicht genutzt haben. Von den klareren Chancen her, hätten wir auch auf 2:0 stellen können. So haben wir dann das Ergebnis irgendwie über die Zeit gebracht. “