Der ETB muss beim Tabellennachbarn ran

Der VfB 03 Hilden spielt seit seinem Aufstieg 2013 ununterbrochen in der Oberliga Niederrhein. In den letzten Jahren waren die Hildener am Saisonende immer in der Spitzengruppe zu finden. Auch jetzt sind sie als Tabellensechster vorne mit dabei und liegen momentan fünf Punkte hinter dem ETB. Zuhause ist der VfB sehr stark und musste erst eine Heimniederlage hinnehmen. Trainiert werden die Gastgeber von Tim Schneider, der bereits seine fünfte Saison als Chefcoach der Oberligamannschaft absolviert. Der 43-Jährige war zuvor auch schon als Trainer der zweiten Mannschaft und der A-Jugend beim VfB 03 Hilden tätig. Ein besonderes Augenmerk muss die ETB-Abwehr - wie seit Jahren! - auf Pascal Weber richten. Der 34-jährige Stürmer konnte in dieser Saison bereits 14 Treffer für sein Team erzielen.

„Hilden hat eine gute Truppe, die nur einen Platz hinter uns steht und näher an uns heranrücken möchte. Das wollen wir aber auf jeden Fall - am besten mit drei Punkten - verhindern. Das Hinspiel haben wir noch sehr gut im Kopf, wo wir durch unsere Naivität mit 1:2 verloren haben. Wir wollen es auf jeden Fall besser als im ersten Spiel machen. Es ist unser Anspruch, dass wir nach Hilden fahren und gewinnen“, sagt ETB-Trainer Julian Stöhr zur kommenden Auswärtsaufgabe seines Teams.

Verletzungsbedingt muss der ETB auf Jan Bugenhagen, Collin Weihmann, Armen Shavershyan und Florian Usein verzichten. Elmin Mujezinovic ist aus beruflichen Gründen nicht dabei.