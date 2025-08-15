Der ETB mit Saisonauftakt gegen Aufsteiger

Die Mannschaft vom linken Niederrhein pendelte in den letzten knapp 20 Jahren zwischen der Bezirks- und Landesliga hin und her, und schaffte im Sommer den Sprung in die Oberliga. Die Euphorie in Jüchen ist riesengroß und die Schwarz-Weißen hoffen, dass viele Anhänger der Viktoria ihr Team nach Essen begleiten werden. Nach dem Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2023 brauchte der VfL nur zwei Spielzeiten, um erneut eine Klasse höher zu gelangen. Zur neuen Saison wurde die Mannschaft mit sieben Spielern verstärkt, die alle schon reichlich Einsätze in der Oberliga Niederrhein verbuchen konnten. Trainiert wird der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler von Daniel Klinger. Der 39-Jährige war vor seiner Ernennung zum Chefcoach auch schon Co-Trainer und Spieler in Jüchen. Als aktiver Akteur konnte er beim TSV Meerbusch und TuS Bösinghoven viel Erfahrung in der Oberliga Niederrhein sammeln.

ETB-Chefcoach Dennis Czayka sagt zum Saisonauftakt: „Wir sind glücklich darüber, mit einem Heimspiel in die Saison zu starten. Mit Jüchen werden wir auf einen extrem kompakten Gegner treffen. Es wird darum gehen, aus guten Positionierungen heraus möglichst viel Dynamik auf den Platz zu bringen und mit einer guten Strafraumbesetzung Torgefahr zu entwickeln. Wir fühlen uns bereit und sind froh endlich in den Ligaalltag einzusteigen.

Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Tim Kaminski und Nicholas Choi.