Der ETB kommt mit Dorda nach Ratingen

In der vergangenen Saison war der ETB Schwarz-Weiß Essen ein Top-Team in der Oberliga, spielte bis kurz vor dem Saisonende in der Spitzengruppe um den Aufstieg mit. Am Ende reichte es nicht ganz, das Team aus dem Ruhrgebiet wurde Dritter, mit fünf Punkten Rückstand auf Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Das war unter anderem ein Verdienst von KFC-Trainer Julian Stöhr und Verteidiger Jan Bachmann, die in der abgelaufenen Saison in Diensten des ETB tätig waren.

„Nach elf Pflichtspielen sind wir zu der Auffassung gekommen, dass die Entwicklung unserer ersten Mannschaft nicht in die Richtung geht, die wir uns vorgestellt hatten. Deshalb sahen wir uns nun leider – zum ersten Mal im siebten Jahr meiner Tätigkeit als Vorsitzender – gezwungen, eine Trainerfreistellung vorzunehmen“, sagt Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen. Den letzten Sieg unter Czayka in der Liga fuhr der ETB am 20. September ausgerechnet bei Stöhrs neuem Verein KFC ein.

Im Sommer wechselten beide zum KFC Uerdingen. Auch darüber hinaus gab es einen größeren Umbruch bei den Essenern zu verzeichnen, unter anderem wechselten Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz und Almedin Gusic zum Liga-Konkurrenten und aktuellen Spitzenreiter Ratingen 04/19. Als Nachfolger von Stöhr, der im Übrigen den ETB ursprünglich als Assistent von Damian Apfeld übernommen hatte, den 04/19 nach dessen Ausscheiden bei den Schwarz-Weißen Anfang Mai als neuen Trainer präsentiert hatte, hatte Essen Dennis Czayka als neuen Trainer präsentiert. Doch nach gut drei Monaten hat der Verein jüngst bereits die Reißleine gezogen und den 42-Jährigen von seinen Aufgaben entbunden. Nach neun Ligaspielen befand sich der ETB mit elf Punkten in der mehr als ausgeglichenen Liga mitten im Abstiegskampf – nur zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Dass Essen einen Nachfolger für Stöhr finden musste, sei indes schon frühzeitig klar gewesen und habe nichts mit dem verpassten Aufstieg zu tun gehabt. Wie Stöhr im Interview im Vorfeld des Spiels gegen Essen erklärt hatte, habe er die Entscheidung, den Verein nach der einen Saison zu verlassen, bereits im Frühjahr getroffen. Insofern war das Duell, das der ETB mit 1:0 gewonnen hatte, für Stöhr auch kein besonderes Spiel, da er nur eine Saison am Uhlenkrug verbracht hatte.

Interimsweise hatte zuletzt U19-Coach Björn Matzel die Mannschaft von Dennis Czayka übernommen. Der 46-Jährige ist ein richtiges ETB-Eigengewächs: Er spielte viele Jahre in der Jugend und in seinem ersten Seniorenjahr in der Oberliga Nordrhein für seine „Schwatten“. Seit 2020 arbeitete er als Trainer sehr erfolgreich in der Nachwuchsabteilung der Schwarz-Weißen und war in der Saison 2021/22 zusätzlich Co-Trainer der ETB-Oberligamannschaft.

Am Sonntagnachmittag nach der 2:4-Niederlage gegen den VfB Hilden hat der ETB nun einen neuen Cheftrainer vorgestellt, der das Team für den Rest der Saison führen wird. „Neu zu den Schwarz-Weißen stößt mit sofortiger Wirkung Ex-Profi Christian Dorda, der die Oberliga Niederrhein gut kennt und dort bereits als Chefcoach, Co-Trainer und Spieler Erfahrungen gesammelt hat. Er wird zusammen mit dem bisherigen Interimscoach Björn Matzel und Co-Trainer Joel Kaworsky das neue ETB-Trainerteam bilden“, schreibt der Verein auf seiner Website.

Dorda bringe eine beeindruckende Vita als Spieler mit. Er absolvierte sieben Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach, wo er in der Jugend auch ausgebildet wurde. Danach zog es ihn als Profi zur SpVgg Greuther Fürth, Hansa Rostock – und zum KFC Uerdingen. Erfahrungen als Co-Trainer sammelte er bei der SSVg Velbert und als Chefcoach bei Ratingen 04/19. Der 36-Jährige ist verheiratet, dreifacher Familienvater und als Einkäufer im Metallhandel tätig, teilt ETB mit.

„Ich hatte ein sehr gutes Erstgespräch mit dem Vorstand des ETB, wo ja alle positiv fußballverrückt sind. Das finde ich persönlich sehr gut, denn ich liebe diesen Sport und habe mein ganzes Leben lang auch Fußball gespielt. Ich habe große Lust auf die Aufgabe beim ETB und freue mich sehr auf die nächste Woche, wenn endlich das Training beginnt und ich auf dem Platz stehen darf. Natürlich hoffe ich, dass wir zusammen viele Erfolge feiern können“, hatte Dorda nach Bekanntgabe seiner Verpflichtung gesagt.

Die erste Aufgabe führt ihn übrigens direkt an seine alte Wirkungsstätte nach Ratingen: Am Freitag empfängt 04/19 den ETB ab 19.30 Uhr im Stadion. Dorda hatte in der Vorsaison in Ratingen seine erste Station als Cheftrainer angetreten, war aber nach verheißungsvollem Start, an den sich ausbleibende Ergebnisse anschlossen, durch Rückkehrer Peter Radojewski ersetzt worden. Der brachte 04/19 seinerzeit auch nicht in die Erfolgsspur und musste ebenfalls noch vor dem Ende der abgelaufenen Saison wieder gehen. Zur neuen übernahm Apfeld, beide Trainer treffen nun ihren Ex-Klub.

INFO: So lief das Testspiel von 04/19 gegen Hamborn

Test Oberligist Ratingen 04/19 hat am Dienstagabend gegen Kreisligist SV Hamborn getestet.

Tore: 1:0 Gusic (5.), 2:0 Hadzibajramovic (14.), 3:0 Hadzibajramovic (20.), 4:0 Sabanci (29.), 5:0 Yildiz (33.), 6:0 Hammoud (35.), 6:1 Öztürk (44.), 7:1 Niam (52.), 8:1 Zimmerling (58.), 9:1 Elkhattabi (74.), 9:2 Amac (75.), 10:2 Sivevski (88.).