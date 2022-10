Der ETB kämpft sich zum Heimsieg Oberliga Niederrhein: Durch den 3:2-Sieg über den TSV Meerbusch holt sich der ETB Schwarz-Weiß Essen Selbstvertrauen für das RWE-Spiel.

In den ersten 25 Minuten kamen die Schwarz-Weißen überhaupt nicht in die Partie und mussten bereits in der 7. Spielminute den Gegentreffer zum 0:1 schlucken: Nach einem Eckball von Dennis Dowidat war Patrick Ellguth aus vier Metern mit dem Kopf zur Stelle und der Ball flog in die rechte Torecke. Nach 20 gespielten Minuten wurden die Gastgeber zum ersten Mal gefährlich, aber einen Flachschuss von Marcello Romano aus acht Metern in die linke Ecke konnte TSV-Keeper Marvin Oberhoff gut parieren (20.). Sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff bekam der ETB einen Handelfmeter zugesprochen, nachdem Fabio Fahrian ein klares Handspiel im eigenen Sechszehner unterlaufen war. Den fälligen Elfer verwandelte ETB-Goalgetter Noel Futkeu eiskalt und traf zum 1:1-Pausenstand in die Maschen (39.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren wesentlich stärker aus der Kabine und hatten nach wenigen Minuten bereits eine gute Tormöglichkeit, aber ein Schuss von Futkeu aus acht Metern – nach gutem Zuspiel von Guiliano Zimmerling – flog am Kasten vorbei (48.). In der 66. Spielminute legte dann Futkeu den Ball klasse für Romano auf und der wuchtete per Direktabnahme das runde Leder – mit As und König – aus fünf Metern zur 2:1 in das Meerbuscher Gehäuse. Die Schwarz-Weißen konnten sich aber nur fünf Minuten über die Führung freuen, denn dann glichen die Gäste bereits zum 2:2 aus. Nach einer Ecke von der rechten Seite verschätzte sich ETB-Torhüter Stefan Jaschin und Daniel Hoff erzielte mit einem Kopfball aus drei Metern den Ausgleich (71.). In der 77. Minute erhielten die Gastgeber erneut einen Elfmeter, als der eingewechselte Ex-ETB-Spieler Emre Geneli im Strafraum den Fuß von Prince Kimbakidila traf. Erneut traf Futkeu an und schoss den Ball diesmal in den rechten Torwinkel zur 3:2-Führung. In der Folgezeit boten sich für die Schwarz-Weißen immer wieder gute Konterchancen, die aber nicht sauber zu Ende gespielt wurden. Fazit: Der ETB spielte schon deutlich besser in dieser Saison, erkämpfte sich aber heute den Heimsieg am Uhlenkrug.

Das sagen die Trainer

Kevin Kreuzberg (TSV Meerbusch): „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und heben es in den ersten 20 Minuten wirklich gut gemacht. Das war so, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir sind dann etwas zu passiv geworden, das liegt natürlich auch an der Qualität vom ETB. Wir fangen uns den Ausgleich etwas zu einfach. Es wäre natürlich wichtig gewesen, mit einer Führung in die Pause zu gehen. Es war dann eine wilde zweite Halbzeit, die man kurz zusammenfassen kann: Der ETB war heute einfach cleverer und effektiver als wir. Ich denke schon, dass wir die Mehrzahl an klareren Chancen hatten, aber der ETB hat es einfach besser als wir gemacht. Wir stehen jetzt mit leeren Händen da und hätten uns heute aufgrund der Leistung einen Punkt verdient gehabt. Wir drücken dem ETB für das Highlight-Spiel am Dienstag die Daumen.“

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Wir sind nicht so gut in die Partie gekommen. Es gab zu große Abstände, keine Griffigkeit und keinen Zugriff in den einzelnen Mannschaftsteilen. Für ein Heimspiel sind wir etwas zu viel hinterhergelaufen. Nach gut 20 Minuten haben wir uns dann gefangen und es wurde besser. Wir haben dann besseren Zugriff gehabt und uns die ersten Torchancen erspielt. Wir sind dann zum Glück mit einem 1:1 in die Halbzeitpause gegangen. Es war dann ein offener Schlagabtausch. Auch wir haben viele Chancen verhauen sozusagen und die Konter schlecht ausgespielt. Es war spielerisch heute nicht die beste Leistung von uns, aber wir hatten wieder eine gute Mentalität auf dem Platz. Die Jungs haben nicht aufgegeben und das war gut. Das Spiel hätte auch Unentschieden ausgehen können. Für uns war das heute ein Comeback. Nach vier Spielen endlich mal wieder drei Punkte zu holen war wichtig fürs Selbstvertrauen. Jetzt freuen wir uns auf Dienstag. Die Jungs und der Verein brennen auf das Spiel gegen RWE.