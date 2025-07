Der ETB hielt gegen RWE gut dagegen

Das war ein gelungenes und friedliches Fußballfest im Stadion Uhlenkrug! Nachdem Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen den runderneuerten Uhlenkrug offiziell eingeweiht hatte, wurde den vielen Essener Fußballanhängern ein sehenswertes Rahmenprogramm geboten, bis das langersehnte Stadtderby zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und seinem Kooperationspartner Rot-Weiss Essen los ging. Der Drittligist von der Hafenstraße setzte sich nach einer bärenstarken ersten Halbzeit verdient mit 5:1 (4:0) am Ende durch und gewann damit auch sein drittes Spiel in der Saisonvorbereitung. Die Schwarz-Weißen – die erst ein paar Tage im Training waren - enttäuschten aber nicht und konnten im zweiten Durchgang immerhin ein 1:1 rausholen.

Die Rot-Weissen zeigten direkt, dass sie an die letzten beiden hohen Testspielsiege anknüpfen wollten und setzten die „Schwatten“ von Beginn an unter Druck. In der 14. Spielminute bekamen die Gäste 25 Meter vor dem ETB-Tor einen Freistoß zugesprochen, den Ahmet Metin Arslan mit einem klasse Schuss zur 1:0-Führung im linken Winkel versenkte. Acht Minuten später fiel dann bereits das 2:0 für die „Roten“, als José-Enrique Rios Alonso mit einer Direktabnahme aus zwölf Metern in die linke Ecke traf (22.). Vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff konnte Tom Moustier auf 3:0 erhöhen, als er aus 14 Metern unhaltbar in die rechte Ecke traf (41.). Quasi mit dem Pausenpfiff fiel dann sogar noch das 4:0 für RWE: Lucas Brumme ließ ETB-Keeper Phil Lenuweit aus sieben Metern dabei keine Abwehrchance (45.).

Nachdem RWE-Coach Uwe Koschinat in der Halbzeitpause alle Feldspieler ausgetauscht hatte, kamen die Schwarz-Weißen nun deutlich besser ins Spiel. In der 58. Minute gab es die erste richtig gute Gelegenheit für die Gastgeber, als Denzel Oteng-Adjei sechs Meter vor dem RWE-Gehäuse an den Ball kam. Sein Schuss aus spitzem Winkel flog aber über die Querlatte. 13 Zeigerumdrehungen später versuchte der ETB es erneut, aber ein guter Schuss von Rückkehrer Marcello Romano von der linken Seite wurde von Schlussmann Malte Brüning mit einer starken Parade gerade noch entschärft (71.). In der 74. Spielminute war der aber machtlos, als den „Schwatten“ der Anschlusstreffer zum 1:4 gelang: Nach einer guten Flanke von Elefterios Theocharis nahm „Cello“ Romano den Ball im RWE-Strafraum gekonnt runter und traf dann mit einem unhaltbaren Flachschuss aus zehn Metern in die linke Ecke. Den Schlusspunkt setzten dann aber die Rot-Weissen in der 84. Spielminute, als Luca Bazzoli zum 5:1-Endstand traf. Mit einem Flachschuss aus zehn Metern in die rechte Ecke ließ er ETB-Torhüter Alex Golz keine Chance.

Uwe Koschinat (Rot-Weiss Essen): „Wir hatten heute einen viel, viel stärkeren Gegner als in den ersten beiden Testspielen, und das war auch so geplant. Wir hatten am Anfang etwas Probleme mit der Spielanlage vom ETB, die sehr direkt und zielstrebig war. Da hatten wir nicht so den Zugriff und mussten einige engere Situationen überstehen. Wir haben dann aber Schwung aufgenommen und mit dem 1:0 war der Bann gebrochen. Bis zur Halbzeitpause haben wir dann ein ganz attraktives Spiel von unserer Seite gesehen. Wir hatten viele gut durchdachte Angriffe und eine relativ hohe Zahl an Abschlussmöglichkeiten. Ab der 15. Minute war es eine sehr dominante Halbzeit von uns. In der zweiten Halbzeit waren unsere Souveränität und Klarheit nicht mehr so vorhanden. Ich muss dem ETB da ein großes Kompliment machen, dass sie auch unter Druck immer spielerische Lösungen gefunden haben. In der zweiten Halbzeit waren sie in der vordersten Linie auch beweglicher, haben es uns ein paar Mal schwergemacht und folgerichtig ist dann auch der Anschlusstreffer gefallen. Trotzdem haben wir dann aber noch mal Schwung aufgenommen und den alten Abstand wieder hergestellt. Wir mussten heute deutlich mehr leisten als in den vorherigen Spielen.“

Dennis Czayka (ETB SW Essen): „Uns war klar, dass das heute eine sehr komplizierte Aufgabe wird. RWE ist schon ein bisschen weiter in der Vorbereitung und ein ambitionierter Drittligist. Mir war klar, dass RWE den heutigen Rahmen nutzen möchte und Vollgas geben wird, um den nächsten Schritt in der Vorbereitung zu machen. Vor dem Hintergrund, dass wir uns erst seit ein paar Tagen im Training befinden, eine neue Mannschaft und ein neues Trainerteam haben, können wir das heute alles richtig einordnen. Die Mannschaft hat einen disziplinierten Auftritt gezeigt und alles auf dem Platz gelassen. Deswegen können wir mit dem Verlauf und dem ersten Step zufrieden sein. Wir werden aber trotzdem ein paar Erkenntnisse aus diesem Spiel mitnehmen. RWE hat in der ersten Halbzeit extrem Druck aufgebaut und wir haben dann bei zwei Standards viel zu einfach die Tore kassiert. Das passiert, aber wir müssen daraus lernen und uns entwickeln. Mit der zweiten Halbzeit bin ich aber sehr einverstanden. Wir haben es geschlossen und diszipliniert zu Ende gespielt und konnten auch immer wieder Nadelstiche setzen.“

So spielten die Mannschaften

ETB SW Essen: Lenuweit (46. Golz) – Oteng-Adjei (60. Theocharis), Kaminski, Corsten (76. Kamboua), Haar – Shavershyan (60. Aldemir), Lucas – Korytowski (68. Gawryluk), Romano (75. Vrebac), Sat (46. Choi) – Haidara (46. Kanu)

Rot-Weiss Essen: Brüning - Kostka (46. Bouberi), Rios Alonso (46. Schultz), Kraulich (46. Schulte-Kellinghaus), Celebi (46. Hofmann) - Swajkowski (46. Bazzoli), Moustier (46. Kaiser) - Obuz (46. Mizuta), Arslan (46. Müsel), Brumme (46. Owusu) - Safi (46. Vasic / 80. Kaya)

Schiedsrichter: Thibaut Scheer

Tore: 0:1 Arslan 14.), 0:2 Rios Alonso, 0:3 Moustier (41.), 0:4 Brumme (45.), 1:4 Romano (75.), 1:5 Bazzoli (84.)

Zuschauer: 3000