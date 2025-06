Der ETB-Fahrplan für den Sommer

Am 17. August nimmt die Oberliga Niederrhein ihren Spielbetrieb wieder auf. Bis es aber so weit ist, stehen für die Spieler vom ETB Schwarz-Weiß Essen viele schweißtreibende Einheiten und Testspiele auf dem Programm. Der neue ETB-Chefcoach Dennis Czayka bittet seine Mannschaft am 1. Juli um 19 Uhr, zum ersten Training der Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/26.