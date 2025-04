Der Erzrivale als Meistermacher? »Will der Fußballgott anscheinend so«

Es liegt etwas in der Luft in diesen Tagen in Schweinfurt - und das hat nur bedingt etwas mit dem traumhaften Frühlingswetter zu tun. "Es ist angerichtet", hört man derzeit oft aus dem Lager der Schnüdel. Mit einem Heimsieg gegen die Kickers können die 05er die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern klarmachen. Die Aussicht auf die Titelsause elektrisiert eine ganze Stadt und deren Umland. Mit mindestens 8.000 Zuschauern rechnen die Schnüdel am Freitagabend. Das wäre gleichzeitig auch Saisonrekord. Die meisten Fans lockte bislang das Hinspiel im Oktober zwischen den Würzburgern und den Schweinfurtern an, als 6.874 Besucher an den Dallenberg strömten.

Eine Meisterschaft just im Derby gegen den Erzrivalen gewinnen? Der ultimative Traum vieler Fußballromantiker. Sind gar höhere Mächte am Werk? "Anscheinend will es der Fußballgott so, dass wir im Derby unseren nächsten Schritt gehen", meinte ein schmunzelnder Cheftrainer Victor Kleinhenz am Freitagabend nach dem Abpfiff in Aschaffenburg. Der 33-Jährige ahnt, dass da Großes auf ihn und seine Truppe zukommen könnte: "Wir freuen uns einfach auf eine riesige Kulisse. Es ist alles angerichtet."