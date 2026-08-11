Der erste Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 in Zahlen

– Foto: Marwin Wolf

Acht Spiele, 32 Tore und gleich mehrere deutliche Ergebnisse: Der erste Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 hat reichlich Offensivszenen geboten. TuS Fortuna Oberg führt nach dem 6:1 beim TSV Wipshausen die Tabelle an. Auch der FC Heeseberg und der VfB Rot-Weiß Braunschweig starten mit drei Punkten.

Oberg setzte sich mit 6:1 gegen Wipshausen durch. Nowak (21.) und Rotmann (25.) sorgten für eine 2:0-Führung, Rotmann erhöhte nach der Pause auf 3:0 (56.). Münstedt (66.) und Bendikat (72.) bauten den Vorsprung weiter aus. Filbrandt gelang nur eine Minute später das 1:5, ehe Gericke in der 85. Minute den Endstand herstellte. Schiedsrichter war Baresch.

Der erste Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 hat 32 Tore in acht Begegnungen hervorgebracht. Im Schnitt fielen damit vier Treffer pro Partie. Besonders torreich verlief das Duell zwischen dem SV Lengede und dem VfB Rot-Weiß Braunschweig. Beim 3:5 fielen acht Tore.

Hinter Oberg folgen der FC Heeseberg und der VfB Rot-Weiß Braunschweig mit jeweils drei Punkten. Heeseberg gewann gegen den TSV Schwicheldt mit 4:0. Bittner brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung, Scholz erhöhte nach einer Stunde. Boltz traf in der 67. Minute, Schrader sorgte in der 86. Minute für den Endstand.

Damit gelang Oberg zugleich der höchste Sieg des Wochenendes mit fünf Toren Differenz. Der Aufsteiger steht nach dem ersten Spieltag aufgrund des Torverhältnisses an der Spitze.

Rot-Weiß Braunschweig musste beim 5:3 gegen den SV Lengede dagegen deutlich mehr investieren. Bytyqi brachte Lengede bereits in der siebten Minute in Führung. Qeli glich in der 22. Minute aus, ehe Omarkhiel die Gäste vor der Pause in Führung brachte und nach dem Seitenwechsel auf 3:1 erhöhte. Bytyqi verkürzte in der 74. Minute, bevor Omarkhiel mit seinem dritten Treffer des Tages in der 83. Minute erneut für Rot-Weiß traf. Bytyqi erzielte in der 90.+4 Minute noch das 3:4, ehe Omarkhiel in der 90.+5 Minute den Schlusspunkt setzte. Damit fiel das späteste Tor des Spieltags in Lengede.

Oberg weist nach dem ersten Spieltag einen Punkteschnitt von 3 Punkten pro Partie auf. Zugleich ist der Tabellenführer seit einem Spiel ungeschlagen – mehr lässt sich nach dem ersten Saisonauftritt naturgemäß noch nicht sagen.

Zwei Unentschieden und knappe Entscheidungen

Zwischen dem TSV Wendezelle und dem FC SF Rautheim wechselte die Führung mehrfach. Friedrich brachte Rautheim in der 29. Minute nach vorn, ehe Balke (40.) und Janke (42.) die Partie zugunsten von Wendezelle drehten. Nach der Pause glich Schwember in der 50. Minute aus, Glück erzielte in der 78. Minute den 3:2-Siegtreffer für Rautheim.

Auch der FSV Schöningen II startete mit einem Auswärtssieg. Beim MTV Hondelage traf Ritter bereits in der achten Minute zum 1:0. Münch erhöhte in der 56. Minute, Rühling verkürzte für Hondelage in der 79. Minute auf 1:2. Schiedsrichter war Henry Brennecke.

Der VfL Leiferde gewann beim SV Lauingen-Bornum mit 2:0. Kolodzyk traf in der 16. Minute, Scheike erhöhte in der 29. Minute. Scheike hatte zuvor allerdings einen Foulelfmeter vergeben (23.). Max Drögemüller leitete die Begegnung.

Auch der BSC Acosta nahm drei Punkte aus dem ersten Spieltag mit. Beim TSV Germania Lamme gewann Acosta 2:1. Tchamie erzielte in der 39. Minute das 1:0, Thieleke erhöhte in der 80. Minute. Wassaf verkürzte in der 90.+4 Minute noch einmal, doch zum Ausgleich reichte es nicht. Die Partie wurde von Ronny Kühne geleitet.

Damit steht nach dem Auftakt eine Gruppe von sieben Mannschaften mit drei Punkten an der Tabellenspitze. Oberg führt diese Gruppe dank des besten Torverhältnisses an. Dahinter folgen Heeseberg, Rot-Weiß Braunschweig, Leiferde, Rautheim, Schöningen II und Acosta. Für die übrigen Mannschaften geht es bereits am zweiten Spieltag darum, den ersten Punktgewinn der Saison einzufahren.