Der erste Sieg seit 4100 Tagen!

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Oldendorf. Es war ein schöner, glücklicher Tag für die Viktoria aus Oldendorf. Der Aufsteiger gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den MTV Hesedorf mit 2:0. Es war der erste Sieg in der Kreisliga für die Oldendorfer seit gut 4100 Tagen.
Clemens Kücks und Hannes Beißenhirtz waren die Matchwinner an diesem besonderen Tag für den Oldendorfer Fußball. Kücks brachte die Viktoria nach einer großartigen Vorarbeit von Beißenhirtz in Führung (32.). Beißenhirtz selbst gelang mit einem fulminanten Schuss nach einer Vorlage des eingewechselten Frithjof Martens in der Schlussphase das 2:0.
"Das war heute eine sehr, sehr erwachsene Vorstellung", so Trainer Jörg Blicharski. "Das Team hat das Spiel kontrolliert - gerade auch die Defensive hat das sehr gut gemacht. Nur: An unserer Chancenverwertung müssen wir weiter arbeiten."