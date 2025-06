Der erste Schritt war kein Spaziergang – aber Palzing hat das Relegationsticket sicher

Dank des 4:2-Heimerfolgs gegen Moosinning II beendet der SVA Palzing die Kreisliga-Spielzeit als Zweiter. In der Relegation trifft man nun auf den SV Kasing.

Palzing – Der erste Schritt ist geschafft: Die Kreisliga-Fußballer des SVA Palzing haben am Samstagnachmittag ihre Hausaufgaben erledigt, kletterten dank des gewonnenen direkten Vergleichs am spielfreien und punktgleichen FC Finsing vorbei auf Rang zwei und lösten damit das Ticket für die erste Runde der Relegation zur Bezirksliga. Das 4:2 (1:1) gegen den Abstiegsreleganten FC Moosinning II war allerdings mehr Arbeit, als man vermutet hatte.

Moosinnings Reserve ein sehr unangenehmer Widersacher

Die Rechnung war simpel: Die Palzinger Kicker mussten lediglich ihr letztes Saisonspiel gewinnen, um die Vizemeisterschaft zu erringen und damit im Jahr des 100. Vereinsgeburtstags die Chance auf die Rückkehr in die Bezirksliga zu wahren. Doch Moosinning II wollte das Match nicht herschenken und erwies sich als denkbar unangenehmer Gegner. So lagen die Gäste aus dem Landkreis Erding zunächst dank eines Treffers von Manuel Gröber (19.) mit 1:0 vorne. Doch kurz vor dem Pausentee meldeten sich die Ampertaler Fußballer vor 270 Zuschauern, die das Spektakel verfolgen wollten, mit dem 1:1-Ausgleich zurück: Einen Versuch von Dominic Schermbach konnte FCM-Torhüter Tobias Pfanzelt nur abprallen lassen – und im Nachsetzen war Ivan Rakonic zur Stelle (43.).

Und nach dem Seitenwechsel? Da war zunächst wieder Moosinning II dran – und damit war klar: Es würde für die Palzinger kein Spaziergang werden, in die Relegation einzuziehen. Abermals war es Spielertrainer Gröber, der den FCM in Führung brachte (53.). Damit war der SVA nun gewaltig unter Zugzwang. Doch die Palzinger schüttelten sich nur kurz und drehten im Stil einer Spitzenmannschaft auf. Nur vier Minuten später hatten die Hausherren den erneuten Ausgleich geschafft: Abermals konnte Pfanzelt einen Schuss nicht festhal㈠ten, diesmal war es Chefsache, und Kapitän Marcel Radlmaier staubte zum 2:2 ab (57.).

Winterneuzugang wurde zum Mann des Tages

Doch zum Mann des Tages sollte ein anderer werden: Winterneuzugang Ioannis Argiriadis. Nur 120 Sekunden nach dem Ausgleich wurde der Palzinger Verteidiger auf der linken Seite steil geschickt und vollstreckte zum 3:2 (59.). Der SVA lag damit erstmals in dieser Partie vorne, wollte die Führung aber ausbauen. Und nach einer Flanke von Andre Bauer von rechts war es erneut Argiriadis, der nach etwas mehr als einer Stunde den 4:2-Schlusspunkt setzte (61.).

„Am Ende war es verdient für uns“, resümierte Trainer Enes Mehmedovic, der sich nun auf die Aufstiegsrelegationspartien ab Mittwoch freut. „Das sind absolute Zusatzspiele für uns. Wir schauen einfach, was dort geht.“ Dabei trifft der SVA in der ersten Relegationsrunde auf den SV Kasing, den Tabellenzweiten der Kreisliga 1. Das Hinspiel findet am Mittwoch (19 Uhr) in Palzing statt, das Rückspiel steigt dann am Samstag (17 Uhr) in Kasing.

Matthias Spanrad