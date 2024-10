Der erste Punkt – FV Ottersdorf v.s. FV Ötighrim 0:0

4. Spieltag und der erste Punkt für die Mannschaft, die es ihrem Gegner erneut nicht leicht gemacht hat und sich diesen Punkt verdient hat.

In einem sehr ausgeglichenen Spiel fehlte am Ende die Durchschlagskraft in der Offensive, um mehr mitzunehmen. In der Abwehr war für den FV Ötigheim spätestens beim erneut stark aufgelegten Enzo Imbery Schluss.