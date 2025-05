Der erste Meister steht fest! Das Titelrennen in der Kreisoberliga

Sportring Mücheln grüßt im Oberhaus des KFV Saalekreis mit 46 Punkten von der Spitze - dicht gefolgt vom SV Merseburg-Meuschau (44). Dahinter klafft bis zum SV Blau-Weiß Wallwitz (der noch eine Partie weniger hat), zum SV Beuna und zum FSV Bennstedt II (alle 38) bereits eine Lücke von sechs Punkten.

In Anhalt-Bitterfeld ist der FC Eintracht Köthen im Meisterrennen mit 44 Punkten weiterhin ganz vorne. Vier Zähler dahinter kommt der ESV Petersroda, der allerdings auch schon eine Partie mehr als der Tabellenführer absolviert hat. Die SG Union Sandersdorf II und der FSV Löberitz (beide 36) belegen die Ränge drei und vier.

Landesklasse-Absteiger SG Empor Waldersee (38 Punkte) hat aktuell die besten Karten auf den Titel. Doch noch geht der letzte Titelkampf in Anhalt vor dem Kreisoberliga-Zusammenschluss mit Anhalt-Bitterfeld eng zu: Der SV Fortschritt Garitz (36) und die FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau (34) liegen in der Verfolgung.

Nach exakt zehn Jahren kann sich Roter Stern Sudenburg wieder zum Stadtmeister von Magdeburg krönen und in die Landesklasse zurückkehren. Mit sechs Punkten sind die Sudenburger bereits ihrem einzigen Verfolger SV Arminia II (45 Pkt.) enteilt. Der TuS 1860 II und der VfB Ottersleben II (beide 39) sind schon aus dem Rennen raus.

Mit einem 10:0-Kantersieg wollte sich der TSV Großkorbetha am vergangenen Wochenende schon zum Meister krönen. Doch der 1. FC Zeitz II hat ebenfalls gewonnen und damit die Party vertagt. Dennoch: Mit 15 Punkten Vorsprung (!) und einer fabelhaften Tordifferenz von 94:5 Treffern (!) ist die Entscheidung nur eine Frage der Zeit. Schon am Sonntag hat es der TSV Großkorbetha in der eigenen Hand.

Die SG 1919 Trebitz (51 Punkte) konnte sich an der Tabellenspitze der Kreisoberliga Wittenberg ein wenig absetzen. Sieben Zähler liegt der Landesklasse-Absteiger vor dem SV Hellas Oranienbaum, bereits zehn Zähler vor dem SV Eintracht Elster II auf Rang drei. Am vorletzten Spieltag kommt es noch zum Gipfeltreffen zwischen Trebitz und Oranienbaum - dann könnte die Meisterschaft allerdings schon entschieden sein.

Fünf Spieltage sind in der Kreisoberliga des KFV Mansfeld-Südharz noch zu absolvieren, zwölf Punkte beträgt der Vorsprung des TSV Kickers Gonnatal an der Tabellenspitze. Die Meisterfrage ist damit wohl vorzeitig beantwortet. Dahinter liegen der FSV Grün-Weiß Wimmelburg (41 Pkt.), die SG Welbsleben/Quenstedt und der SV Allstedt (beide 37).

Auch im Salzlandkreis ist der Titelkampf wohl vorentschieden. Mit 52 Punkten belegt Landesklasse-Absteiger ZLG Atzendorf/Förderstedt den Platz an der Sonne - und hat im Vergleich zu Verfolger SV Blau-Weiß Pretzien (46 Pkt.) sogar noch eine Partie in der Hinterhand. Der SC Seeland (37) folgt auf dem Bronzerang.

Kehrt der SV Darlingerode-Drübeck (46 Punkte) nach drei Jahren in die Landesklasse zurück? Nach dem kürzlichen Sieg im Spitzenspiel gegen den SV Germania Gernrode spricht vieles dafür. Fünf Zähler liegt der Tabellenführer vor seinem ärgsten Kontrahenten im Titelrennen. Auf den Plätzen drei und vier folgen der TSV Langeln und Germania Neinstedt (beide 40 Pkt.)

Bei noch fünf ausstehenden Spieltagen hat es im Oberhaus des KFV Altmark Ost einen Führungswechsel gegeben. Nach dem gewonnenen Gipfeltreffen steht der SV Eintracht Lüderitz (51 Punkte) seit dem vergangenen Wochenende ganz oben - dicht gefolgt vom Möringer SV (50). Und es dürfte bei diesem Zweikampf bleiben: Der TuS Schwarz-Weiß Bismark II (42) und der SV Rot-Weiß Arneburg (41) werden wohl kaum noch ins Titelrennen eingreifen.

Auch in der westlichen Altmark ist die Tabellenführung am vergangenen Wochenende gewechselt. Weil sich der SV Langenapel mit einem Remis begnügen musste, sind der TSV Kusey (46 Pkt.) und der MTV Beetzendorf (45) - aufgrund der besseren Tordifferenz - am bisherigen Tabellenführer vorbeigezogen. Die enge Tabellenkonstellation verspricht Spannung bis zum Schluss - zumal sich Beetzendorf und Kusey noch zum direkten Duell treffen.

Der SC Germania Kroppenstedt präsentierte sich zuletzt im meisterlicher Form - und liegt darum in der Bördeoberliga auf Titelkurs. Mit sieben Siegen in Serie schossen sich die Germanen (50 Pkt.) an die Spitze. Jeweils mit drei Zählern dahinter lauern die SG Germania Wulferstedt und der SV Concordia Rogätz. Gegen beide Titelkontrahenten muss Kroppenstedt im Saisonendspurt noch ran.

Besser geht es schlichtweg nicht! Mit 20 Siegen aus 20 Spielen hat sich der TSV Brettin-Roßdorf zum ersten Kreismeister in Sachsen-Anhalt gekrönt. Die weiteren Plätze auf dem Podium machen wohl der VfL Gehrden (43 Pkt.) und die SG Güsen/Parey (42) unter sich aus.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!