Der erste Heimsieg ist das Ziel des TuS Holzkirchen

Der TuS Holzkirchen empfängt heute den Landesliga-Absteiger Bruckmühl. Die Grün-Weißen sind voller Tatendrang und wollen endlich den ersten Heimsieg einfahren.

Holzkirchen – Orhan Akkurt ist zurück aus dem Urlaub und voller Tatendrang. „Wir wollen jetzt gegen Bruckmühl einen großen Schritt machen“, betont er vor dem zweiten Heimspiel in Serie am Freitag um 14 Uhr gegen den SV Bruckmühl. Heißt konkret: Der TuS möchte im dritten Anlauf endlich den ersten Dreier an der Haidstraße einfahren. „Ich bin zuversichtlich“, sagt Akkurt.

Allerdings sind die Sorgenfalten beim Holzkirchner Übungsleiter aktuell nicht gerade klein. Der Grund: die äußerst angespannte personelle Situation. Neben dem verletzten Christopher Korkor (Knie) fehlt auch Top-Neuzugang Gilbert Diep nach seiner Blinddarm-OP nach wie vor auf unbestimmte Zeit und wartet auf sein Pflichtspiel-Debüt im grün-weißen Trikot. Zudem haben sich Bastian und Tim Feldbrach sowie Lukas Krepek und Andreas Bauer in den Urlaub verabschiedet.

Junge Spieler ersetzen Kranke und Verletzte

Während die Holzkirchner gerade nach der Blitz-Rückkehr von Alpay Özgül, der zuletzt beim 1:1-Remis gegen Töging zumindest schon einen Kurzeinsatz feiern durfte, in der Offensive noch durchaus über Möglichkeiten verfügen, wird es in der Defensive zunehmend eng. Gut nur, dass mit Vincent Erlacher auf der Außenbahn und Maximilian Avril, der den kränkelnden Krepek in der Vorwoche vertrat, zwei Jungspunde in die Bresche springen und durchaus überzeugen konnten. „Beide haben es richtig gut gemacht“, lobt Akkurt. „Daher habe ich keine Bedenken, sie reinzuwerfen.“

Zumal die Holzkirchner am Freitag eine reichlich unangenehme Aufgabe erwarten dürfte. Schließlich haben die Bruckmühler unter Holzkirchens Ex-Coach Mike Probst noch nicht so recht in die Spielzeit gefunden. Bislang stehen für den Landesliga-Absteiger der Vorsaison nur drei Punkte und zwei Niederlagen zu Buche. Das interessiert TuS-Coach Akkurt wenig: „Wir wollen unser Spiel durchbringen“, fordert er. „Aber wir werden auf einen robusten Gegner treffen.“

Trainer Akkurt noch nicht ganz zufrieden

Ein Gegner, der durchaus unter Druck stehen dürfte. Aber zufrieden sind die Grün-Weißen – trotz der ansprechenden Leistung zuletzt gegen Töging – noch nicht. „Ich hatte meinen Kader noch nie so zusammen, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagt Akkurt. „Unsere personelle Situation ist zurzeit noch sehr angespannt.“

Zumindest kehrt Michael Schlicher aus dem Urlaub zurück. Mit einer veränderten Viererkette und einer deutlich anderen Aufstellung als zuletzt wollen die Holzkirchner in jedem Fall alles heraushauen am Freitag – sofern es möglich ist. Schließlich sagen die Meteorologen für die Region Temperaturen jenseits der 30 Grad voraus. Es dürfte also nicht nur aus diesem Grund ein besonders hitziges Duell werden.