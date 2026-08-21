Der erste Heimsieg für Darmstadts U21 soll her Hessenligist SV Darmstadt 98 U21 hat eine klare Vorgabe für das Spiel gegen den FC Gießen von Oliver Strerath · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Abwehrarbeit: Die U21 des SV Darmstadt (rechts Kapitän Markus Ballmert, hier im Zweikampf mit Leon Wilki von RW Hadamar) strebt gegen den FC Gießen den ersten Heimsieg in der Saison der Fußball-Hessenliga an. Gegen Hadamar hatte es bei der Heimpremiere ein 1:1 gegeben. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Zweiter Versuch: Im Spiel der Hessenliga gegen den FC Gießen strebt die U21 des SV Darmstadt 98 den ersten Heimsieg der Saison an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Hessenliga, SV Darmstadt 98 U21 – FC Gießen (Samstag, 15 Uhr, NLZ, Kastanienallee). Die Arbeit unter der Woche hat die Vorfreude auf die kommende Aufgabe des Hessenligisten noch gesteigert. „Es hat Spaß gemacht, sich auf das Spiel gegen Gießen vorzubereiten. Wir haben viele Dinge in der Analyse gesehen“, sagt Patrick Kurt, angesprochen auf den nächsten Gegner. Der Lilien-Trainer sieht den FC als ein Team mit spielerischem Ansatz. Aber auch eine Mannschaft, die im Umbruch, noch in der Findungsphase sei. Grund, warum Gießen noch ohne Sieg ist nach vier Spieltagen. Und auch ohne Punkt, obwohl die Mittelhessen schon dreimal remis gespielt haben. Doch der FC ist mit einem Abzug von drei Zählern in die Saison gestartet.