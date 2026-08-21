Der erste Heimsieg für Darmstadts U21 soll her

Darmstadt. Zweiter Versuch: Im Spiel der Hessenliga gegen den FC Gießen strebt die U21 des SV Darmstadt 98 den ersten Heimsieg der Saison an.
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Hessenliga, SV Darmstadt 98 U21 – FC Gießen (Samstag, 15 Uhr, NLZ, Kastanienallee). Die Arbeit unter der Woche hat die Vorfreude auf die kommende Aufgabe des Hessenligisten noch gesteigert. „Es hat Spaß gemacht, sich auf das Spiel gegen Gießen vorzubereiten. Wir haben viele Dinge in der Analyse gesehen“, sagt Patrick Kurt, angesprochen auf den nächsten Gegner. Der Lilien-Trainer sieht den FC als ein Team mit spielerischem Ansatz. Aber auch eine Mannschaft, die im Umbruch, noch in der Findungsphase sei. Grund, warum Gießen noch ohne Sieg ist nach vier Spieltagen. Und auch ohne Punkt, obwohl die Mittelhessen schon dreimal remis gespielt haben. Doch der FC ist mit einem Abzug von drei Zählern in die Saison gestartet.
Von all dem wollen sich die Lilien, die in den vier Begegnungen bisher acht Punkte (zwei Siege, zwei Remis) geholt haben, nicht beeinflussen lassen. Vielmehr gilt es, die starken Phasen in ihrem Spiel auszudehnen – und dabei effektiver in der Offensive zu sein. Und die schwachen, passiven Phasen zu minimieren – und dabei stabiler in der Defensive zu stehen. „Das muss unser Anspruch sein“, sagt Kurt. Einher geht damit das Ziel, den ersten Heimsieg der Saison zu landen. Personell gibt es für den Darmstädter Coach mit Luca Carolei eine neue Option: Der 18 Jahre alte, zentrale Mittelfeldmann kann noch A-Jugend spielen, ist in seiner Heimat aber bereits U21-Nationalspieler und neben Diogo Dos Santos Pereira der zweite Luxemburger bei den Lilien.