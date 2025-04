Der erste Endspiel-Teilnehmer im Kreispokal Kleve-Geldern steht fest

Wer zu Hause geblieben ist, hat in jedem Fall etwas verpasst. Am Ende wurde die Viktoria zwar ihrer Favoritenrolle mit einem 2:0 (1:0) gerecht und ist damit erster Endspielteilnehmer. Doch bis es soweit war, musste der designierte Landesligist ein hartes Stück Arbeit verrichten.

Die mangelnde Chancenverwertung hätte sich in der Schlussphase durchaus rächen können. Daniel Beine hatte bereits fünf Mal gewechselt – auch im Hinblick auf das Meisterschaftsspiel am Sonntag beim TuS Xanten – als sich Verteidiger Nils Rix in der 75. Minute ans Knie fasste. Der Uedemer Junge im Gocher Trikot humpelte vom Platz – ab sofort war der Favorit in Unterzahl. Viel passierte auf dem Kunstrasenplatz allerdings nicht mehr.

Die erste nennenswerte Szene des Spiels gehörte einem Mann, der in nahezu jeder Partie den Unterschied ausmachen kann. Levon Kürkciyan wurde nach 14 Minuten wenige Meter vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Der Gocher Angreifer, der in der Winterpause vom Ligarivalen SGE Bedburg-Hau zurückgekehrt ist, schnappte sich den Ball und zirkelte diesen an der Uedemer Mauer vorbei genau in den linken Winkel.

Die Enttäuschung über die erste Pflichtspielniederlage in der laufenden Saison hielt sich beim Gastgeber in Grenzen. „Wir haben uns gegen einen starken Gegner gut verkauft. Uns war ja schon vorher klar, dass einfach alles passen muss, um die Viktoria schlagen zu können. Jetzt freuen wir uns auf das Spitzenspiel gegen Viktoria Winnekendonk am Sonntag und den Endspieltag am Ostermontag“, so Martin Würzler.

Der zweite Finalteilnehmer wird am kommenden Mittwoch in der Partie zwischen A-Liga-Spitzenreiter TSV Weeze und dem Bezirksligisten DJK Twisteden ermittelt. Der Sieger hat gute Chancen, am Ostermontag den Kreispokal in den Trophäenschrank stellen zu können. „Wahrscheinlich werde ich im Finale auch dem einen oder anderen Spieler aus unserer zweiten Mannschaft eine Chance geben. Denn vier Tage später haben wir das Heimspiel gegen Verfolger FC Neukirchen-Vluyn, in dem wir vielleicht für eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft sorgen können. Und diese Partie hat selbstverständlich Vorrang, zumal wir ja bereits für den Niederrheinpokal qualifiziert sind“, so Daniel Beine.