– Foto: Verein

Mit nur sieben Zählern aus den ersten 13 Partien der Saison hatte so manch einer den SV Baalberge 08 in der LOTTO-Landesliga Nord womöglich schon abgeschrieben. Doch zum Start ins neue Jahr haben die Blau-Weißen bewiesen: Im Keller brennt noch Licht. Mit zwei Siegen haben die Baalberger sogar die Rote Laterne an den SV Irxleben abgegeben.

Dem 4:0-Heimerfolg über den SV Preussen Schönhhausen ließen die Blau-Weißen am Wochenende einen 3:2-Auswärtssieg beim SV Stahl Thale folgen. Das Punktspiel hatten beide kurzfristig eingeschoben, nachdem das ursprünglich geplante Salzland-Derby bei Union Schönebeck kurzfristig abgesagt wurde. "Wir bedanken uns beim SV Stahl Thale, der diese Partie mit seiner Zusage kurzfristig ermöglicht hat", erklärte SVB-Coach Alexander Rebel.

Dieser sah am Sonnabend einen nervenaufreibenden Schlagabtausch. "Am Ende mussten wir ganz schön zittern, doch diesmal hatten wir auch das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite", sagte Rebel der "Mitteldeutschen Zeitung" nach dem knappen Erfolg im Harz. "Über ein Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren können."

Doch hatten die Baalberger das bessere Ende auf ihrer Seite. Nach einem Doppelpack von Calvin Lange (30., 61.) drückte die Stahl-Elf unentweg und kam folgerichtig zum Anschluss durch Yuri dos Santos (71.). Doch mit einem Konter stellte der eingewechselte Jonas Sülzle den alten Abstand wieder her (83.). Und obwohl die Hausherren durch Elizandro Bruno Ferreira Lopes noch einmal verkürzten (88.), brachten die Gäste die drei Zähler mit einer Abwehrschlacht ins Ziel.

„Wir haben in den ersten beiden Partien dieses Jahres sieben Tore erzielt und damit nur eines weniger als von August bis Dezember im vergangenen Jahr. Wir sind im Kampf um den Klassenerhalt wieder im Rennen", freut sich SVB-Coach Rebel über das wichtige Lebenszeichen im Abstiegskampf. Plötzlich ist der SV Baalberge wieder punktgleich mit dem rettenden Ufer: "Der erste Absteiger steht noch lange nicht fest", so Rebel.