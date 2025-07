Der ersehnte Torjäger ist da: Viktoria holt Knipser von Darmstadt 98

In der Offensive drückte bei Viktoria Aschaffenburg zuletzt der Schuh. 35 Tore in 34 Partien in der abgelaufenen Saison 2024/25 waren wahrlich kein Ruhmesblatt. Der SVA fahndete demnach mit Hochdruck an einem Knipser - und hofft, den nun gefunden zu haben: Georgios Makridis kommt von der U21 des SV Darmstadt 98. Der 21-Jährige mit griechischen Wurzeln traf in der vergangenen Saison für die Profireserve der "Lilien" 17 Mal in der Hessenliga und bereitete weitere fünf Tore vor.