Der ersatzgeschwächte SV Oberschopfheim befindet sich im freien Fall

Groß sind auch die Sorgen beim Fußball-Bezirksligisten SV Oberschopfheim, der in der Tabelle auf den drittletzten Platz abgerutscht ist. Zwei Siege aus zwölf Partien, dazu drei Unentschieden – mehr war bislang nicht drin. "Ich möchte die Leistung der Jungs, die spielen, nicht schmälern", sagt Spielertrainer Edi Jung. "Wie fühlen die sich, wenn ich sage, es läuft nicht gut, weil andere fehlen?" Jungs Loyalität in Ehren: Doch der Ofen ist halt einfach aus, wenn gleich eine ganze Reihe von Stammspielern ausfällt, was beim SVO derzeit traurige Realität darstellt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.