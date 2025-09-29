Der erhoffte Wendepunkt bleibt aus 

Grimma nutzt seine Chancen eiskalt

Während die Thüne-Elf bemüht, aber harmlos agierte, überzeugten die Gäste aus Sachsen mit Effektivität und Zielstrebigkeit. Spielerisch war kaum ein Unterschied auszumachen, doch Grimma machte aus wenigen Möglichkeiten viel. In der 28. Minute war Julian Janz nach einer Ecke wacher als die SCH-Hintermannschaft und stocherte den Ball im zweiten Versuch über die Linie. Nach der Pause folgte der nächste Rückschlag: Tommy Kind traf in der 56. Minute per Dropkick zum 2:0 für die Gäste. Und er war es auch, der in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer den Deckel an diesem Tag endgültig draufmachte.

Das 0:3 als Sinnbild des Spiels

Der dritte Treffer zeigte noch einmal deutlich, warum Grimma an diesem Tag als Sieger vom Platz ging. Ein Schuss von Adrian Wilhelm wurde im Strafraum geblockt, doch statt nachzusetzen, schaltete Grimma blitzschnell um. Kind startete aus der eigenen Hälfte, lief allein auf Keeper Aleksandar Stankovic zu und lupfte überlegt ins Netz.

Blau-Weiß bemüht, aber glücklos

Der SCH hatte zwar Chancen – doch statt Selbstvertrauen brachten sie nur weiteres Kopfschütteln ein. Kristian Bako tauchte in der ersten Halbzeit gleich zweimal gefährlich im Strafraum von Grimma auf. Erst köpfte er freistehend vorbei (19.), dann knallte er den Ball nach einem schönen Pass von Fabian Schnellhardt an die Latte (34.). Auch der SCH musste in Halbzeit eins zweimal mächtig durchpusten (18./21.), als der Ball gegen den Pfosten prallte. Zudem parierte Stankovic gegen Tommy Kind (15.). Kurz vor der Pause vergab Robin Spreitzer sogar freistehend aus fünf Metern (44.).

Was bleibt?

Die Ernüchterung überwiegt. Wieder zeigte die Thüne-Elf Einsatz und Engagement – doch Zählbares sprang erneut nicht heraus. Die fehlende Konsequenz im letzten Drittel zieht sich wie ein roter Faden durch die bisherigen Partien.

Ausblick: Zeit für Antworten

Nach sieben Spieltagen ist klar: Es braucht jetzt mehr als gute Ansätze. Der Glaube, die Körpersprache und der Mut im Abschluss müssen zurückkehren. Der nächste Spieltag in Rudolstadt wird nicht nur eine sportliche Aufgabe – er wird ein Charaktertest. Jetzt geht es darum, sich nicht in Selbstzweifeln zu verlieren, sondern eine Reaktion zu zeigen. Noch ist nichts verloren, aber der Moment, aufzuwachen, ist genau jetzt.