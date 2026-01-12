Der Erfolgscoach sagt "Tschüss"

Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Zeit werden sich die Wege von Trainer Flamur Shala und Türk Gücü Sinsheim zum Ende der laufenden Saison trennen. Bis zum Saisonende wird Shala seine Aufgabe weiterhin mit vollem Einsatz wahrnehmen.

In seiner Amtszeit prägte Shala eine sportlich wie strukturell positive Phase des Vereins. Nach einer sportlich äußerst schwierigen Ausgangslage, in der der Klassenerhalt bereits in weiter Ferne schien, gelang Türk Gücü Sinsheim unter seiner Führung über die Relegation doch noch der Verbleib in der Liga. In der darauffolgenden Saison folgten die Meisterschaft sowie der Gewinn des Kreispokals – eine der erfolgreichsten Perioden der Vereinsgeschichte.

Darüber hinaus veränderte sich das öffentliche und interne Bild des Vereins seit der Übernahme durch Flamur Shala deutlich zum Positiven. Der Verein stand für Geschlossenheit, klare sportliche Ausrichtung und eine nachhaltige Entwicklung auf und neben dem Platz.