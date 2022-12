Der Erfolgscoach bleibt: Maximilian Peschek trainiert den SV Vötting auch kommende Saison Spitzenreiter der Kreisklasse

Maximilian Peschek bleibt dem SV Vötting auch in der kommenden Saison als Trainer erhalten. Zur Winterpause stehen die Zeichen auf Aufstieg in die Kreisliga.

Vötting – Maximilian Peschek bleibt auch in der Saison 2023/24 Trainer beim Kreisklassen-Spitzenreiter SV Vötting. Das teilte SVV-Abteilungsleiter Jannis Göft-Michaelis mit: „Wir sind hochzufrieden mit seiner Arbeit und waren uns sehr schnell einige, dass wir den Weg weitergehen wollen.“ Ob sich dieser in der Kreisklasse oder in der Kreisliga fortsetzen wird, wird sich nach der Winterpause entscheiden. Derzeit führt der SV Vötting die Tabelle mit vier Zählern Vorsprung auf den FC Moosburg an.

Göft-Michaelis: „Wenn man im Winter oben steht, dann will man den Platz auch Ende Mai haben“

Sehr zur Freude des Fußballchefs, der angesichts des qualitativ und quantitativ breit aufgestellten Kaders keine Dinglichkeit sieht, sich in der Winterpause zu verstärken: „Wir sehen uns für die Rückrunde sehr gut gerüstet. Es wird eine sechswöchige, harte Vorbereitung geben, um den Grundstein dafür zu legen, dass wir die restlichen Spiele ähnlich gut bestreiten wie die im Herbst. Denn wenn man im Winter oben steht, dann will man den Platz natürlich auch Ende Mai haben“, sagt der Spartenchef. Und weiter: „Das ist unser Ziel für die Rückrunde. Aber wir wissen alle, dass wir dafür hart arbeiten und weiter alles geben müssen.“

