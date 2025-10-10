Der Erfolg des SC Wyhl ist "kein Glück, sondern hart erarbeitet"

In der Fußball-Landesliga steht die Mannschaft von Frederick Polzer und Michael Bodemer auf dem ersten Tabellenplatz. Drei starke Hochrhein-Teams warten auf den Ligaprimus.

Mit 21 Punkten und einem Torverhältnis von 23:6 steht der SC Wyhl derzeit an der Spitze der Landesliga Südbaden, Staffel II. Dass die Mannschaft von Frederick Polzer und Michael Bodemer das Zeug dazu hat, eine herausragende Rolle in der Liga zu spielen, galt als Allgemeinwissen. Die Souveränität und Konstanz scheinen indes zu belegen, dass die Mannschaft den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung vollzogen hat. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.