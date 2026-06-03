„Der Erfolg des Kollektivs“ – Danny Klinkenberg nach Sieben-Tore-Gala

Beim fulminanten 16:0-Erfolg des VfL Eintracht Warden gegen Concordia Oidtweiler III erwischte Angreifer Danny Klinkenberg einen perfekten Tag. Mit sieben Treffern – darunter fünf innerhalb von nur 15 Minuten – schießt der 35-jährige Routinier Warden ganz nah an die Meisterschaft. Im Interview bleibt er dennoch bodenständig. Trotz der beeindruckenden Ausbeute richtet der Torjäger den Fokus unmittelbar auf das gesamte Mannschaftsgefüge.

Sieben Treffer in einer einzigen Partie im Seniorenbereich sind eine absolute Rarität – auch für Klinkenberg selbst war es eine Premiere. „Ich glaube fünf Tore waren bisher mein Bestwert. An sieben Tore kann ich mich wirklich nicht erinnern“, ordnet er die Leistung ein. Besonders bemerkenswert war dabei die Phase in der zweiten Halbzeit, als ihm innerhalb von nur 15 Minuten ein Fünferpack gelang. „In dieser Viertelstunde ist mir tatsächlich nahezu alles gelungen“, schildert der 35-Jähriger den Moment. Dennoch schiebt er das Lob sofort weiter an seine Mitspieler: „Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich bei drei der fünf Tore hervorragend bedient wurde. Da musste ich nicht mehr viel machen, außer den Fuß oder den Kopf hinzuhalten.“ Neben der eigenen Offensivleistung lobt Klinkenberg auch den sportlichen Charakter des Gegners, der verletzungsbedingt mit einem Feldspieler im Tor antreten musste, sowie die jederzeit faire Atmosphäre auf dem Platz.

Das „Finale“ vor Augen

Durch den deutlichen Heimerfolg ist dem VfL Eintracht Warden die Meisterschaft kaum noch zu nehmen. Für Klinkenberg war die Begegnung das Halbfinale – nun richtet sich der gesamte Fokus auf das anstehende Saisonfinale. „Die Meisterschaft ist zum Greifen nah und die wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen. Dort wollen wir uns die Krone aufsetzen.“ Unabhängig vom Ausgang des letzten Spieltages zieht der Angreifer schon jetzt eine rundum positive Bilanz. Durch die starken Auftritte im Pokal gegen höherklassige Teams wie Mariadorf I oder Oidtweiler I gehöre diese Spielzeit bereits jetzt „zu den erfolgreichsten in der Geschichte von Eintracht Warden.“

Familie und Kollektiv als Fundament

Mit seinen 35 Jahren zählt Klinkenberg zu den erfahrensten Akteuren im Kader und glänzt mit einer Quote von 19 Toren in 15 Saisonspielen. Die Gründe für seine anhaltend starken Leistungen sieht er in seinem privaten Umfeld und dem Teamgeist. „Fußball ist ein Mannschaftssport. Ohne eine funktionierende Mannschaft kann auch der beste Spieler keine Leistung bringen.“ Ein besonderer Dank gelte seiner Ehefrau, die ihn trotz Beruf und zweier Kinder tatkräftig unterstützt und fast jedes Spiel an der Seitenlinie verfolgt. Seine Rolle im Team definiert der ehrgeizige Stürmer über das Miteinander. Es sei ihm wichtig, den jüngeren Spielern etwas mitzugeben, was in Warden jedoch als geschlossene Mannschaftsleistung passiere.

Ein Verein wie eine Familie

Seit 2020 spielt Klinkenberg für die Eintracht. Nach einer berufsbedingten Pause und einer weiteren familiären Auszeit zwischen 2023 und der Winterpause 2024 fand er beim VfL seine sportliche Heimat wieder. „Der Verein ist mir in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen. Besonders schätze ich das familiäre Miteinander – vom Vorstand über die Trainer bis hin zu den anderen Mannschaften, insbesondere unserer Zweiten. Wir verstehen uns als eine große Familie.“ Ein besonderes Verhältnis pflegt der Torjäger zu Trainer Willy Jung, den er als den „am besten ausgebildeten Trainer“ seiner bisherigen Karriere beschreibt. Dessen Fachwissen und Spielidee passten perfekt zur Mannschaft. Da Jung den Verein im Sommer verlassen wird, nimmt das Team eine zusätzliche Motivation mit in das letzte Spiel. „Dieser Sieg soll für ihn sein“, sendet Klinkenberg eine direkte Botschaft an seinen Coach. Das Ziel für das Saisonfinale ist kurz und pragmatisch definiert: „Ganz klar: gewinnen. Alles andere ist nebensächlich.“