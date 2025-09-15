"Der erfahrene Veteran": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Schenkt dir das Leben keine Punkte, so schenkt es dir Kuchen. Den besten Bezirksligakuchen gibt es zweifellos in Unterkochens Vereinsheim, und der ist selbstgebacken, aber in feinster Wiener Kaffeehausqualität. Es soll ja Menschen geben, die wegen Fußball ins Stadion gehen. Der erfahrene Veteran kümmert sich aber ums Kuchenbuffet. Und wird im Häselbachtal bestens bedient.

---

In der 90. Minute beim Spiel SV Waldhausen vs. TSVgg Plattenhardt – Endstand: 4:3 (Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr)

Spannende Schlussphase 😶‍🌫️ und die Kartons fliegen hier nur so als wären sie eingesperrte Vögel in des Schiris Tasche, die raus wollen.

Liveticker von Thomas Nast

---

In der 61. Minute beim Spiel SGM Senden-Ay vs. SGM Aufheim Holzschwang – Endstand: 1:5 (Sa., 13.09.2025, 17:00 Uhr)

Michi Böhme wie in alten Zeiten, sonst schreit er Torwaaaaart und erwischt den Ball nett, diesmal motzt und schreit er den Schiri an von der Bank aus und erwischt den Ball wieder net.

Liveticker von Ricardo González

________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.



💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

_________________