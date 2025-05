»Der entscheidende Faktor« Neufraunhofens Hoffnung schwindet

Die Laabertaler bleiben nach dem Totopokal-Coup weiter in Feierlaune - und servierten dem SV am heutigen Mittwochabend die nächste bittere Pille. Mit 2:0 setzte sich die Elf von Trainer Michael Wax im heimischen Stadion durch.

"Heute haben wir eine sehr reife Leistung gezeigt. Der entscheidende Faktor war heute, dass wir über 90 Minuten keine großen Torchancen zugelassen haben. Konnten aber selbst in der ersten Halbzeit immer wieder Nadelstiche setzen und hatten zwei gute Möglichkeiten zur Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gegen einen spielerisch guten Gegner zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Wir freuen uns natürlich sehr über unsere Entwicklung und den Heimsieg!", zeigte sich der Heimelf-Trainer nach dem Spiel hochzufrieden.

Die Enttäuschung bei den angereisten Gästen war greifbar. "Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir probieren es immer und immer wieder aufs Neue, aber wenn die Scheiße bergab läuft, dann kannst du es schwer aufhalten. Wir haben die erste Halbzeit wirklich einen guten Fußball gespielt und waren wieder einmal die aktivere Mannschaft, machen aber keine Tore. Es reichen dann so wie heute - fünf Minuten - in denen Langquaid die Tore macht, in denen wir nicht aufmerksam genug sind und so verlierst du auch dieses Spiel", so Co-Spielertrainer Daniel Treimer nach Abpfiff.

Mit jetzt drei Punkten Rückstand auf den zweitplatzierten TV Schierling und ganzen neun Zählern hinter Spitzenreiter Teisbach verpasste Neufraunhofen womöglich die letzte Chance, doch nochmal ins Aufstiegsrennen einzugfreifen.