 2026-07-30T07:56:49.385Z

Vom Spielfeldrand

🏆 Der Emco-Kreispokal nimmt Fahrt auf

von ReDi · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

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Kreispokal Emsland
Börger
Leschede
Haselünne
BW Papenburg II

Die ersten Tickets für Runde zwei sind bereits vergeben, doch das war erst der Anfang. Auch am Donnerstag, Freitag und Sonntag stehen weitere Duelle auf dem Programm. Wer setzt den Pokallauf fort, wer muss seine Hoffnungen schon früh begraben? Wir blicken voraus auf die nächsten Partien der 1. Runde im Emco-Kreispokal.

➡️ Bisher gespielte Spiele

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Neulangen dreht Rückstand und zieht in Runde zwei ein

Gestern, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Lorup 1911
SV Blau-Weiß Lorup 1911Lorup II
SV Eintracht Neulangen
SV Eintracht NeulangenNeulangen
2
3
Abpfiff

Der SV Neulangen hat in der 1. Runde des Emco-Kreispokals einen 3:2-Erfolg bei Lorup II gefeiert. Nach dem frühen Rückstand durch Niklas Grönheim (14.) übernahm Sven Temmen das Kommando: Noch vor der Pause glich er zum 1:1 aus (42.), ehe er nach dem Seitenwechsel per Kopf (57.) und mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel (60.) einen lupenreinen Hattrick schnürte. Lorup II verkürzte durch Roman Stindt (69.) zwar noch einmal, am verdienten Einzug der Gäste in die zweite Runde änderte das jedoch nichts.

Der Freitag - 7 auf einem Streich

Heute, 19:30 Uhr
Sportverein Viktoria-Ahlen-Steinbild 1922
Sportverein Viktoria-Ahlen-Steinbild 1922Ahlen
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel II
19:30live
Ahlen - Sögel II

Heute, 19:30 Uhr
TSV Concordia Schöninghsdorf 1924
TSV Concordia Schöninghsdorf 1924Schöninghsdo
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage
19:30
Schöninghsdo - Emslage

Heute, 19:30 Uhr
DJK SV Werpeloh
DJK SV WerpelohSV Werpeloh
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen
19:30
SV Werpeloh - Teglingen

Heute, 20:00 Uhr
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte II
SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger
SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/NeubörgerSG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II
20:00
Werlte II - SV Dörpen

(Ja, richtig! Fehler! Hier ist die SG Emstal gemeint)

Heute, 20:00 Uhr
SV Hemsen 1957
SV Hemsen 1957Hemsen
SV DJK Breddenberg-Heidbrücken
SV DJK Breddenberg-HeidbrückenBreddenberg
20:00
Hemsen - Breddenberg

Heute, 20:00 Uhr
SG Stavern / Apeldorn
SG Stavern / ApeldornSG Stavern
BW Papenburg
BW PapenburgBW Papenburg II
20:00
Stavern - BW Papenburg II

Heute, 19:30 Uhr
SpG Lähden-Holte
SpG Lähden-HolteSpG Lähden-Holte
SV Voran Brögbern 1922
SV Voran Brögbern 1922Brögbern
19:30
SpG Lähden-Holt... - Brögbern