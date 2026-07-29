 2026-07-28T09:36:08.541Z

Vom Spielfeldrand

Der Emco-Kreispokal geht weiter mit Runde 1

von E. L. · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

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Kreispokal Emsland
Börger
Leschede
Haselünne
BW Papenburg II

Der Pokalabend verspricht drei interessante Duelle: Berßen fordert Dörpen heraus, Rütenbrock empfängt Raspo Lathen und Altenlingen III hat Germania Twist zu Gast. Gesucht werden die nächsten Teilnehmer der zweiten Runde.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Heidekraut Andervenne
SV Heidekraut AndervenneAndervenne
Sportverein Listrup 1949
Sportverein Listrup 1949Listrup II
0
3
Abpfiff

Der SV Listrup II ist mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg beim SV Heidekraut Andervenne in die nächste Runde eingezogen. Jake Lohmöller brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (39.) und legte unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit einem Distanzschuss zum 2:0 nach (52.). Den Schlusspunkt setzte Hannes Hinterding, der nach Vorarbeit von Lohmöller zum 3:0-Endstand traf (84.). Damit ließ Listrups Reserve defensiv nichts anbrennen und zog verdient in die nächste Pokalrunde ein.

Heute, 19:30 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen III
SV Germania Twist
SV Germania TwistGerm.Twist
19:30
Altenlingen III - Germ.Twist

Heute, 19:30 Uhr
VfL Rütenbrock 1930
VfL Rütenbrock 1930Rütenbrock  
SV Raspo Lathen
SV Raspo LathenLathen
19:30live

Willkommen zur 1. Runde des Emco-Kreispokals! 🏆

Im Rahmen der Rütenbrocker Sportwoche eröffnen der VfL Rütenbrock und der SV Raspo Lathen ihre Pflichtspielsaison 2026/27. Die Gastgeber wollen nach Platz acht in der vergangenen Emslandliga-Spielzeit den eingeschlagenen Aufwärtstrend unter dem neuen Trainerduo Jörg Brunen und Lars Kollmer fortsetzen. Auf der anderen Seite reist mit Raspo Lathen der Meister der Kreisliga Mitte/Nord an, der nach dem Aufstieg nun auch auf Emslandliga-Niveau für Furore sorgen möchte.

Für beide Mannschaften ist das Pokalduell die erste echte Standortbestimmung der neuen Saison und im K.-o.-Wettbewerb zählt von Beginn an nur eines: das Ticket für die zweite Runde.

Ich bin für euch live vor Ort und begleite das Pokalduell zwischen dem VfL Rütenbrock und dem SV Raspo Lathen im Liveticker. Alle Tore, Highlights und wichtigen Szenen gibt's hier in Echtzeit, solange die Technik mitspielt.

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Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berßen 1946
SV Eintracht Berßen 1946Berßen
SV Blau-Weiß Dörpen
SV Blau-Weiß DörpenSV Dörpen
19:30
Berßen - SV Dörpen

Mi., 22.07.2026, 19:30 Uhr
SV Wettrup 1968
SV Wettrup 1968Wettrup
SV Polle
SV PolleSV Polle
4
3
Abpfiff

Für den SV Polle ist der Emco-Kreispokal bereits nach der ersten Runde beendet. Beim klassentieferen SV Wettrup unterlag der Vertreter der 1. Kreisklasse mit 3:4. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für die Überraschung und führten nach Treffern von Thomas Fehren (7.) und Andreas Reimer (38.) mit 2:0. Polle kämpfte sich durch Daniel Wester (68.) und Melvin Struckmann (84.) zwar zum Ausgleich zurück, doch Thorben Foppe (85.) und erneut Fehren (88.) entschieden die Partie zugunsten Wettrups. Der verwandelte Foulelfmeter von Noel Töller in der Nachspielzeit kam für den SV Polle nur noch zur Ergebniskosmetik.

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene III
SV Schwarz-Weiß Varenrode
SV Schwarz-Weiß VarenrodeSV Varenrode
13:00
Holt. Biene III - SV Varenrode

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Neubörger
SV NeubörgerNeubörger
BV Clusorth-Bramhar
BV Clusorth-BramharBV Clusorth
15:00
Neubörger - BV Clusorth

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Herzlake
VfL HerzlakeHerzlake II
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel
15:00
Herzlake II - Sögel

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Lingen
VfB LingenVfB Lingen
SV Flechum
SV FlechumFlechum
15:00
VfB Lingen - Flechum

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen III
SV Hilkenbrook
SV HilkenbrookHilkenbrook
15:00
SV Meppen III - Hilkenbrook

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Fortuna Fresenburg 1975
SV Fortuna Fresenburg 1975Fresenburg
SV Groß Hesepe 1923
SV Groß Hesepe 1923Gr. Hesepe
15:00
Fresenburg - Gr. Hesepe

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
Sportverein Viktoria-Ahlen-Steinbild 1922
Sportverein Viktoria-Ahlen-Steinbild 1922Ahlen
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel II
19:30
Ahlen - Sögel II

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Fortuna Beesten 1929
SV Fortuna Beesten 1929Beesten
SV Eltern
SV ElternEltern
15:00
Beesten - Eltern

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Haselünner SV
Haselünner SVHaselünne
SG Bramsche 1966
SG Bramsche 1966Bramsche
15:00
Haselünne - Bramsche

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Fatihspor
FC FatihsporFC Fatihspor
SV Rot-Weiß Heede
SV Rot-Weiß HeedeHeede
15:00
FC Fatihspor - Heede

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Aschendorf
TuS AschendorfAschendorf II
SV Erika-Altenberge
SV Erika-AltenbergeErika/Altenb
15:00
Aschendorf II - Erika/Altenb

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Esterwegen
SV EsterwegenEsterwegen
TuS Haren 1920
TuS Haren 1920Haren
15:00
Esterwegen - Haren

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Thuine
SV Germania ThuineSV Germania Thuine
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist
15:00
SV Germania Thu... - SV G. Twist

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Olympia Laxten
SV Olympia LaxtenLaxten II
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel
15:00
Laxten II - SV Bawinkel

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
TSV Concordia Schöninghsdorf 1924
TSV Concordia Schöninghsdorf 1924Schöninghsdo
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage
19:30
Schöninghsdo - Emslage

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Eisten Hüven
SV Eisten HüvenHüven
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte
15:00
Hüven - Werlte

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SF Schwefingen 1949
SF Schwefingen 1949Schwefingen II
SV Concordia Emsbüren/​Elbergen
SV Concordia Emsbüren/​ElbergenSV Concordia Emsbüren/​Elbergen III
15:00
Schwefingen II - SV Concordia Em... III

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Sport-Club Baccum 1946
Sport-Club Baccum 1946SC Baccum II
BW Lünne
BW LünneBW Lünne
15:00
SC Baccum II - BW Lünne

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
DJK SV Werpeloh
DJK SV WerpelohSV Werpeloh
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen
19:30
SV Werpeloh - Teglingen

Fr., 31.07.2026, 20:00 Uhr
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte II
SV Blau-Weiß Dörpen
SV Blau-Weiß DörpenSV Dörpen
20:00
Werlte II - SV Dörpen

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Union Meppen
SV Union MeppenUnion Meppen
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede
15:00
Union Meppen - Leschede

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede II
SV Adler Messingen 1922
SV Adler Messingen 1922Messingen
15:00
Leschede II - Messingen

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Erika-Altenberge
SV Erika-AltenbergeErika/Altenb II
SG Walchum Hasselbrock
SG Walchum HasselbrockSG Wal. Has.
15:00
Erika/Altenb II - SG Wal. Has.

Fr., 31.07.2026, 20:00 Uhr
SV Hemsen 1957
SV Hemsen 1957Hemsen
SV DJK Breddenberg-Heidbrücken
SV DJK Breddenberg-HeidbrückenBreddenberg
20:00
Hemsen - Breddenberg

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
SV Dalum 1926
SV Dalum 1926Dalum II
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. IV
13:00
Dalum II - Spelle-Venh. IV

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen II
SV Surwold
SV SurwoldSurwold
13:00
Altenlingen II - Surwold

Fr., 31.07.2026, 20:00 Uhr
SG Stavern / Apeldorn
SG Stavern / ApeldornSG Stavern
BW Papenburg
BW PapenburgBW Papenburg II
20:00
SG Stavern - BW Papenburg II

Mo., 03.08.2026, 20:00 Uhr
SV Langen
SV LangenSV Langen II
FC Schapen 27
FC Schapen 27Schapen
20:00
SV Langen II - Schapen

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SC Adorf
SC AdorfSC Adorf
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen II
15:00
SC Adorf - Salzbergen II

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Dohren
SV DohrenDohren
VfL Herzlake
VfL HerzlakeHerzlake
15:00
Dohren - Herzlake

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. III
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene II
13:00
Spelle-Venh. III - Holt. Biene II

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
SV Eintracht Emmeln 1961
SV Eintracht Emmeln 1961Emmeln
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg III
13:00
Emmeln - BW Papenburg III

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Eiche Wehm
SV Eiche WehmWehm
SV Grün-Weiß Dersum
SV Grün-Weiß DersumDersum
15:00
Wehm - Dersum

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Osterbrock / Geeste
SG Osterbrock / GeesteSG Osterbrock / Geeste
SV Dalum 1926
SV Dalum 1926Dalum
15:00
SG Osterbrock /... - Dalum

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel II
SV Neuringe
SV NeuringeSV Neuringe
15:00
SV Bawinkel II - SV Neuringe

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
SpG Lähden-Holte
SpG Lähden-HolteSpG Lähden-Holte
SV Voran Brögbern 1922
SV Voran Brögbern 1922Brögbern
19:30
SpG Lähden-Holt... - Brögbern

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Hülsen-Westerloh
SpVgg Hülsen-WesterlohSpVgg Hülsen
FC Bockholte 1966
FC Bockholte 1966Bockholte
15:00
SpVgg Hülsen - Bockholte

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Lorup 1911
SV Blau-Weiß Lorup 1911Lorup
TuS Lingen Ems
TuS Lingen EmsTuS Lingen II
15:00live
Lorup - TuS Lingen II

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Wippingen / Renkenberge
SG Wippingen / RenkenbergeSG Wippingen
DJK Eintracht Papenburg
DJK Eintracht PapenburgE. Papenburg
15:00
SG Wippingen - E. Papenburg

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Groß Hesepe 1923
SV Groß Hesepe 1923Gr. Hesepe II
SV Concordia Emsbüren
SV Concordia EmsbürenEmsbüren II
15:00
Gr. Hesepe II - Emsbüren II

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Surwold
SV SurwoldSurwold II
SG Lehe / Neulehe
SG Lehe / NeuleheSG Lehe
15:00
Surwold II - SG Lehe

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage II
FC Wesuwe 1930
FC Wesuwe 1930Wesuwe
15:00live
Emslage II - Wesuwe

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Lahn / Wieste
SG Lahn / WiesteSG Lahn
DJK Eintracht Börger
DJK Eintracht BörgerBörger
15:00
SG Lahn - Börger

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Bokeloh
SV BokelohBokeloh II
SV Eintracht Schepsdorf 1968
SV Eintracht Schepsdorf 1968Schepsdorf
15:00
Bokeloh II - Schepsdorf

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Wesuwe 1930
FC Wesuwe 1930Wesuwe II
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist II
15:00
Wesuwe II - SV G. Twist II

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Haren 1920
TuS Haren 1920Haren II
SG Fehndorf / Hebelermeer
SG Fehndorf / HebelermeerSG Fehndorf
15:00
Haren II - SG Fehndorf

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Rhede/Brual
SG Rhede/BrualSG Rhede/Brual II
SV Frisia Vrees
SV Frisia VreesVrees
15:00
SG Rhede/Brual II - Vrees

Morgen, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Lorup 1911
SV Blau-Weiß Lorup 1911Lorup II
SV Eintracht Neulangen
SV Eintracht NeulangenNeulangen
19:30
Lorup II - Neulangen