Der Emco-Kreispokal geht weiter mit Runde 1

Der Pokalabend verspricht drei interessante Duelle: Berßen fordert Dörpen heraus, Rütenbrock empfängt Raspo Lathen und Altenlingen III hat Germania Twist zu Gast. Gesucht werden die nächsten Teilnehmer der zweiten Runde.
Der SV Listrup II ist mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg beim SV Heidekraut Andervenne in die nächste Runde eingezogen. Jake Lohmöller brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (39.) und legte unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit einem Distanzschuss zum 2:0 nach (52.). Den Schlusspunkt setzte Hannes Hinterding, der nach Vorarbeit von Lohmöller zum 3:0-Endstand traf (84.). Damit ließ Listrups Reserve defensiv nichts anbrennen und zog verdient in die nächste Pokalrunde ein.
Altenlingen III - Germ.Twist
Willkommen zur 1. Runde des Emco-Kreispokals! 🏆
Im Rahmen der Rütenbrocker Sportwoche eröffnen der VfL Rütenbrock und der SV Raspo Lathen ihre Pflichtspielsaison 2026/27. Die Gastgeber wollen nach Platz acht in der vergangenen Emslandliga-Spielzeit den eingeschlagenen Aufwärtstrend unter dem neuen Trainerduo Jörg Brunen und Lars Kollmer fortsetzen. Auf der anderen Seite reist mit Raspo Lathen der Meister der Kreisliga Mitte/Nord an, der nach dem Aufstieg nun auch auf Emslandliga-Niveau für Furore sorgen möchte.
Für beide Mannschaften ist das Pokalduell die erste echte Standortbestimmung der neuen Saison und im K.-o.-Wettbewerb zählt von Beginn an nur eines: das Ticket für die zweite Runde.
Ich bin für euch live vor Ort und begleite das Pokalduell zwischen dem VfL Rütenbrock und dem SV Raspo Lathen im Liveticker. Alle Tore, Highlights und wichtigen Szenen gibt's hier in Echtzeit, solange die Technik mitspielt.
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Mi., 22.07.2026, 19:30 Uhr
Für den SV Polle ist der Emco-Kreispokal bereits nach der ersten Runde beendet. Beim klassentieferen SV Wettrup unterlag der Vertreter der 1. Kreisklasse mit 3:4. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für die Überraschung und führten nach Treffern von Thomas Fehren (7.) und Andreas Reimer (38.) mit 2:0. Polle kämpfte sich durch Daniel Wester (68.) und Melvin Struckmann (84.) zwar zum Ausgleich zurück, doch Thorben Foppe (85.) und erneut Fehren (88.) entschieden die Partie zugunsten Wettrups. Der verwandelte Foulelfmeter von Noel Töller in der Nachspielzeit kam für den SV Polle nur noch zur Ergebniskosmetik.
So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
Holt. Biene III - SV Varenrode
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Neubörger - BV Clusorth
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Herzlake II - Sögel
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Lingen - Flechum
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Meppen III - Hilkenbrook
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Fresenburg - Gr. Hesepe
Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
Ahlen - Sögel II
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Beesten - Eltern
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Haselünne - Bramsche
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Fatihspor - Heede
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Aschendorf II - Erika/Altenb
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Esterwegen - Haren
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Thu... - SV G. Twist
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Laxten II - SV Bawinkel
Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
Schöninghsdo - Emslage
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Hüven - Werlte
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Schwefingen II - SV Concordia Em... III
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SC Baccum II - BW Lünne
Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
SV Werpeloh - Teglingen
Fr., 31.07.2026, 20:00 Uhr
Werlte II - SV Dörpen
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Union Meppen - Leschede
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Leschede II - Messingen
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Erika/Altenb II - SG Wal. Has.
Fr., 31.07.2026, 20:00 Uhr
Hemsen - Breddenberg
So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
Dalum II - Spelle-Venh. IV
So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
Altenlingen II - Surwold
Fr., 31.07.2026, 20:00 Uhr
SG Stavern - BW Papenburg II
Mo., 03.08.2026, 20:00 Uhr
SV Langen II - Schapen
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SC Adorf - Salzbergen II
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Dohren - Herzlake
So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
Spelle-Venh. III - Holt. Biene II
So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
Emmeln - BW Papenburg III
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Wehm - Dersum
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Osterbrock /... - Dalum
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Bawinkel II - SV Neuringe
Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
SpG Lähden-Holt... - Brögbern
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Hülsen - Bockholte
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Lorup - TuS Lingen II
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Wippingen - E. Papenburg
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Gr. Hesepe II - Emsbüren II
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Surwold II - SG Lehe
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Emslage II - Wesuwe
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Lahn - Börger
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Bokeloh II - Schepsdorf
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Wesuwe II - SV G. Twist II
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Haren II - SG Fehndorf
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Rhede/Brual II - Vrees
Lorup II - Neulangen