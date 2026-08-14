🏆 Der Emco-Kreispokal geht in die zweite Runde!

Das Teilnehmerfeld wird kleiner, die Duelle werden heißer und der Weg Richtung Pokalfinale nimmt langsam Konturen an. Favoriten wollen ihrer Rolle gerecht werden, Außenseiter weiter von der nächsten Überraschung träumen und bekanntlich schreibt der Pokal seine Geschichten sowieso am liebsten selbst.
Hier bleibt ihr auf dem Laufenden: Nach und nach werden die einzelnen Partien mit Spielberichten, Ergebnissen und Geschichten rund um die Spiele ergänzt. Also ruhig öfter reinschauen, dieser Artikel wächst mit jedem Abpfiff.
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Messingen kämpft sich über den „Kartoffelacker“ in die nächste Runde
Der SV Adler Messingen hat die dritte Runde des Emco-Kreispokals erreicht und sich mit 3:1 beim SV Victoria Gersten durchgesetzt. Einfach machte es der Außenseiter dem Kreisligisten allerdings nicht und auch das Geläuf verlangte beiden Mannschaften einiges ab. Im Liveticker fiel bereits nach 19 Minuten die wenig schmeichelhafte, aber durchaus bildhafte Beschreibung: „Der Platz hier erinnert eher an einen Kartoffelacker.“
Auf eben diesem erwischte Gersten den besseren Start. Valentin Schröder köpfte die Gastgeber nach einer Ecke mit 1:0 in Führung (14.). Messingen tat sich lange schwer, erspielte sich aber zunehmend Möglichkeiten und kam kurz vor der Pause durch Michael Thuinemann zum Ausgleich (41.).
Nach dem Seitenwechsel wurde der Favorit zielstrebiger. Nico Schröder drehte die Partie zum 2:1 (51.), ehe Jakob Holle nach Vorarbeit von Schröder auf 3:1 erhöhte (66.). In der Schlussphase musste Messingen die Partie zu zehnt beenden: Theo Krane wurde nach einem harten Foul vom Platz gestützt. Da Adler sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, ging es in Unterzahl weiter. Gersten versuchte noch einmal heranzukommen, Messingen brachte den Vorsprung jedoch über die Zeit und sicherte sich das Ticket für die nächste Runde.
Und zum Schluss ein Dankeschön an Christopher Thünemann, der die Partie im FuPa-Liveticker begleitet und mit seinen Eindrücken vom „Kartoffelacker“ dafür gesorgt hat, dass auch alle Daheimgebliebenen bestens über das Pokalgeschehen informiert waren.
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