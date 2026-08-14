🏆 Der Emco-Kreispokal geht in die zweite Runde!

– Foto: SV Adler Messingen

Das Teilnehmerfeld wird kleiner, die Duelle werden heißer und der Weg Richtung Pokalfinale nimmt langsam Konturen an. Favoriten wollen ihrer Rolle gerecht werden, Außenseiter weiter von der nächsten Überraschung träumen und bekanntlich schreibt der Pokal seine Geschichten sowieso am liebsten selbst.

Hier bleibt ihr auf dem Laufenden: Nach und nach werden die einzelnen Partien mit Spielberichten, Ergebnissen und Geschichten rund um die Spiele ergänzt. Also ruhig öfter reinschauen, dieser Artikel wächst mit jedem Abpfiff.

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