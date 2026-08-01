 2026-07-30T07:56:49.385Z

Vom Spielfeldrand

🏆Der Emco-Kreispokal - Der Sonntag!

von ReDi · Heute, 07:02 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV Teglingen

Verlinkte Inhalte

Kreispokal Emsland
Börger
Leschede
Haselünne
BW Papenburg II

Die ersten Tickets für Runde zwei sind bereits vergeben, doch das war erst der Anfang. Auch am Donnerstag, Freitag und Sonntag stehen weitere Duelle auf dem Programm. Wer setzt den Pokallauf fort, wer muss seine Hoffnungen schon früh begraben? Wir blicken voraus auf die nächsten Partien der 1. Runde im Emco-Kreispokal.

➡️ Bisher gespielte Spiele

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!

📸 Habt ihr Bilder vom Spiel? Schickt sie mir gerne, dann bekommt euer Verein nicht nur Tore, sondern auch die passende Bühne.

Morgen, 13:00 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene III
SV Schwarz-Weiß Varenrode
SV Schwarz-Weiß VarenrodeSV Varenrode
13:00
Holt. Biene III - SV Varenrode

Morgen, 15:00 Uhr
SV Neubörger
SV NeubörgerNeubörger
BV Clusorth-Bramhar
BV Clusorth-BramharBV Clusorth
15:00
Neubörger - BV Clusorth

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Herzlake
VfL HerzlakeHerzlake II
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel
15:00
Herzlake II - Sögel

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Lingen
VfB LingenVfB Lingen
SV Flechum
SV FlechumFlechum
15:00live
VfB Lingen - Flechum

Morgen, 15:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen III
SV Hilkenbrook
SV HilkenbrookHilkenbrook
15:00
SV Meppen III - Hilkenbrook

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fortuna Fresenburg 1975
SV Fortuna Fresenburg 1975Fresenburg
SV Groß Hesepe 1923
SV Groß Hesepe 1923Gr. Hesepe
15:00
Fresenburg - Gr. Hesepe

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fortuna Beesten 1929
SV Fortuna Beesten 1929Beesten
SV Eltern
SV ElternEltern
15:00
Beesten - Eltern

Morgen, 15:00 Uhr
Haselünner SV
Haselünner SVHaselünne
SG Bramsche 1966
SG Bramsche 1966Bramsche
15:00
Haselünne - Bramsche

Morgen, 15:00 Uhr
FC Fatihspor
FC FatihsporFC Fatihspor
SV Rot-Weiß Heede
SV Rot-Weiß HeedeHeede
15:00
FC Fatihspor - Heede

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Aschendorf
TuS AschendorfAschendorf II
SV Erika-Altenberge
SV Erika-AltenbergeErika/Altenb
15:00
Aschendorf II - Erika/Altenb

Morgen, 15:00 Uhr
SV Esterwegen
SV EsterwegenEsterwegen
TuS Haren 1920
TuS Haren 1920Haren
15:00live
Esterwegen - Haren

Morgen, 15:00 Uhr
SV Germania Thuine
SV Germania ThuineSV Germania Thuine
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist
15:00
SV Germania Thu... - SV G. Twist

Morgen, 15:00 Uhr
SV Olympia Laxten
SV Olympia LaxtenLaxten II
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel
15:00
Laxten II - SV Bawinkel

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eisten Hüven
SV Eisten HüvenHüven
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte
15:00live
Hüven - Werlte

Morgen, 15:00 Uhr
SF Schwefingen 1949
SF Schwefingen 1949Schwefingen II
SV Concordia Emsbüren/​Elbergen
SV Concordia Emsbüren/​ElbergenSV Concordia Emsbüren/​Elbergen III
15:00
Schwefingen II - SV Concordia Em... III

Morgen, 15:00 Uhr
Sport-Club Baccum 1946
Sport-Club Baccum 1946SC Baccum II
BW Lünne
BW LünneBW Lünne
15:00
SC Baccum II - BW Lünne

Morgen, 15:00 Uhr
SV Union Meppen
SV Union MeppenUnion Meppen
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede
15:00
Union Meppen - Leschede

Morgen, 15:00 Uhr
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede II
SV Adler Messingen 1922
SV Adler Messingen 1922Messingen
15:00live
Leschede II - Messingen

Morgen, 15:00 Uhr
SV Erika-Altenberge
SV Erika-AltenbergeErika/Altenb II
SG Walchum Hasselbrock
SG Walchum HasselbrockSG Wal. Has.
15:00
Erika/Altenb II - SG Wal. Has.

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dalum 1926
SV Dalum 1926Dalum II
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. IV
13:00
Dalum II - Spelle-Venh. IV

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen II
SV Surwold
SV SurwoldSurwold
13:00
Altenlingen II - Surwold

Morgen, 15:00 Uhr
SC Adorf
SC AdorfSC Adorf
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen II
15:00
SC Adorf - Salzbergen II

Morgen, 15:00 Uhr
SV Dohren
SV DohrenDohren
VfL Herzlake
VfL HerzlakeHerzlake
15:00
Dohren - Herzlake

Morgen, 13:00 Uhr
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. III
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene II
13:00
Spelle-Venh. III - Holt. Biene II

Morgen, 13:00 Uhr
SV Eintracht Emmeln 1961
SV Eintracht Emmeln 1961Emmeln
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg III
13:00
Emmeln - BW Papenburg III

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eiche Wehm
SV Eiche WehmWehm
SV Grün-Weiß Dersum
SV Grün-Weiß DersumDersum
15:00live
Wehm - Dersum

Morgen, 15:00 Uhr
SG Osterbrock / Geeste
SG Osterbrock / GeesteSG Osterbrock / Geeste
SV Dalum 1926
SV Dalum 1926Dalum
15:00
SG Osterbrock /... - Dalum

Morgen, 15:00 Uhr
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel II
SV Neuringe
SV NeuringeSV Neuringe
15:00
SV Bawinkel II - SV Neuringe

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Hülsen-Westerloh
SpVgg Hülsen-WesterlohSpVgg Hülsen
FC Bockholte 1966
FC Bockholte 1966Bockholte
15:00
SpVgg Hülsen - Bockholte

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Lorup 1911
SV Blau-Weiß Lorup 1911Lorup
TuS Lingen Ems
TuS Lingen EmsTuS Lingen II
15:00live
Lorup - TuS Lingen II

Morgen, 15:00 Uhr
SG Wippingen / Renkenberge
SG Wippingen / RenkenbergeSG Wippingen
DJK Eintracht Papenburg
DJK Eintracht PapenburgE. Papenburg
15:00
SG Wippingen - E. Papenburg

Morgen, 15:00 Uhr
SV Groß Hesepe 1923
SV Groß Hesepe 1923Gr. Hesepe II
SV Concordia Emsbüren
SV Concordia EmsbürenEmsbüren II
15:00
Gr. Hesepe II - Emsbüren II

Morgen, 15:00 Uhr
SV Surwold
SV SurwoldSurwold II
SG Lehe / Neulehe
SG Lehe / NeuleheSG Lehe
15:00
Surwold II - SG Lehe

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage II
FC Wesuwe 1930
FC Wesuwe 1930Wesuwe
15:00live
Emslage II - Wesuwe

Morgen, 15:00 Uhr
SG Lahn / Wieste
SG Lahn / WiesteSG Lahn
DJK Eintracht Börger
DJK Eintracht BörgerBörger
15:00
SG Lahn - Börger

Morgen, 15:00 Uhr
SV Bokeloh
SV BokelohBokeloh II
SV Eintracht Schepsdorf 1968
SV Eintracht Schepsdorf 1968Schepsdorf
15:00
Bokeloh II - Schepsdorf

Morgen, 15:00 Uhr
FC Wesuwe 1930
FC Wesuwe 1930Wesuwe II
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist II
15:00
Wesuwe II - SV G. Twist II

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Haren 1920
TuS Haren 1920Haren II
SG Fehndorf / Hebelermeer
SG Fehndorf / HebelermeerSG Fehndorf
15:00
Haren II - SG Fehndorf

Morgen, 15:00 Uhr
SG Rhede/Brual
SG Rhede/BrualSG Rhede/Brual II
SV Frisia Vrees
SV Frisia VreesVrees
15:00
SG Rhede/Brual II - Vrees

Gestern, 19:30 Uhr
Sportverein Viktoria-Ahlen-Steinbild 1922
Sportverein Viktoria-Ahlen-Steinbild 1922Ahlen
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel II
2
3
Abpfiff

Die Reserve des FC Sögel hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals einen 3:2-Erfolg beim SV Viktoria Ahlen-Steinbild gefeiert. Mann des Abends war Lennart Rolfes, der mit seinen Treffern in der 15. und 26. Minute früh für klare Verhältnisse sorgte. Ahlen-Steinbild kämpfte sich durch Jonas Heege (54.) zurück ins Spiel, doch Rolfes stellte mit seinem dritten Tor des Tages den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (73.). Der Anschlusstreffer von Christian Daron (82.) kam für die Gastgeber zu spät. Sögel II zieht damit verdient in die zweite Pokalrunde ein.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Concordia Schöninghsdorf 1924
TSV Concordia Schöninghsdorf 1924Schöninghsdo
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage
0
2
Abpfiff

Der VfL Emslage hat die Pflichtaufgabe in der ersten Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert. Beim TSV Concordia Schöninghsdorf setzte sich der Kreisligist mit 2:0 durch. Leon Strauch brachte die Gäste nach 20 Minuten per Kopfball in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Jakob Steinkamp nach Vorarbeit von Maximilian Benke auf 2:0 (34.). Mit einer abgeklärten Vorstellung ließ Emslage anschließend nichts mehr anbrennen und sicherte sich verdient das Ticket für die zweite Runde.

Gestern, 19:30 Uhr
DJK SV Werpeloh
DJK SV WerpelohSV Werpeloh
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen
0
6
Abpfiff

Der SV Teglingen hat die erste Runde des Emco-Kreispokals souverän gemeistert. Beim klassentieferen SV Werpeloh feierte der Kreisligist einen deutlichen 6:0-Erfolg. Janis Hagemann brachte die Gäste per Kopf früh in Führung (14.), Hendrik Krüßel erhöhte per Foulelfmeter (35.). Noch vor der Pause stellte Jannis Faltin auf 3:0 (45.+3). Nach dem Seitenwechsel sorgten Johann Schimanski mit einem Doppelpack (55./62.) sowie Michael Schulte (59.) für den klaren Endstand. Teglingen wurde seiner Favoritenrolle damit eindrucksvoll gerecht und zieht verdient in die zweite Pokalrunde ein.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte II
SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger
SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/NeubörgerSG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II
5
1
Abpfiff

Der SV Sparta Werlte II hat die erste Runde des Emco-Kreispokals souverän gemeistert und sich mit 5:1 gegen die SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II durchgesetzt. Erwin Zimbal (9./33.) und Kaveh Tahmasebitavalalli (23./45.+1) legten mit jeweils einem Doppelpack bereits vor der Pause den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Zwar verkürzte Maximilian Goltschewski zwischenzeitlich auf 1:3 (39.), doch Philip Otten stellte kurz nach dem Seitenwechsel den 5:1-Endstand her (52.). Damit löste Werltes Reserve das Ticket für die zweite Pokalrunde souverän.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Hemsen 1957
SV Hemsen 1957Hemsen
SV DJK Breddenberg-Heidbrücken
SV DJK Breddenberg-HeidbrückenBreddenberg
8
2
Abpfiff

Der SV Hemsen hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den klassenhöheren SV Breddenberg mit 8:2 aus dem Wettbewerb geworfen. Die Gastgeber legten durch Jonathan Weber (9.) und Simon Rickermann (14.) früh den Grundstein für den Überraschungserfolg. Zwar verkürzte Julien Köß zwischenzeitlich auf 1:2 (32.), doch Hemsen zog bis zur Pause auf 5:1 davon. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Ben Grefer noch einmal auf 2:5 (65.), ehe Luca Berling mit einem Doppelpack (57./88.) und Marcel Vehring (71.) den deutlichen 8:2-Endstand herausschossen. Damit zieht der Vertreter aus der 2. Kreisklasse hochverdient in die zweite Pokalrunde ein.

Gestern, 20:00 Uhr
SG Stavern / Apeldorn
SG Stavern / ApeldornSG Stavern
BW Papenburg
BW PapenburgBW Papenburg II
2
0

Die SG Stavern/Apeldorn hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals lange auf den erlösenden Treffer warten müssen, sich am Ende aber mit 2:0 gegen die Zweitvertretung des SC Blau-Weiß Papenburg durchgesetzt. Erst in der Nachspielzeit brach Dirk Rode den Bann und erzielte das 1:0 (90.+1). Nur zwei Minuten später machte Mattes Tangen mit dem 2:0 endgültig den Deckel drauf (90.+3). Dank des Doppelschlags in der Schlussphase zieht die SG verdient in die zweite Pokalrunde ein.

Gestern, 19:30 Uhr
SpG Lähden-Holte
SpG Lähden-HolteSpG Lähden-Holte
SV Voran Brögbern 1922
SV Voran Brögbern 1922Brögbern
5
3
Abpfiff

Die SpG Lähden-Holte hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals für eine Überraschung gesorgt. Der Vertreter der 1. Kreisklasse setzte sich mit 5:3 gegen den klassenhöheren SV Voran Brögbern durch. Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach einem Doppelpack von Simon Geers (29./45.) sowie einem Treffer von Markus Hoffmann (36.) mit 3:0. Zwar verkürzte Brögbern durch Lukas Brenner (56.) und Simon Budden (72.) zwischenzeitlich, doch Philipp Holzeleiter (59.) und Hoffmann mit seinem zweiten Treffer (77.) sorgten jeweils für die passende Antwort. Christian Bekel betrieb in der Schlussminute nur noch Ergebniskosmetik (90.). Damit zieht Lähden-Holte verdient in die zweite Runde ein.

Do., 30.07.2026, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Lorup 1911
SV Blau-Weiß Lorup 1911Lorup II
SV Eintracht Neulangen
SV Eintracht NeulangenNeulangen
2
3
Abpfiff

Der SV Neulangen hat in der 1. Runde des Emco-Kreispokals einen 3:2-Erfolg bei Lorup II gefeiert. Nach dem frühen Rückstand durch Niklas Grönheim (14.) übernahm Sven Temmen das Kommando: Noch vor der Pause glich er zum 1:1 aus (42.), ehe er nach dem Seitenwechsel per Kopf (57.) und mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel (60.) einen lupenreinen Hattrick schnürte. Lorup II verkürzte durch Roman Stindt (69.) zwar noch einmal, am verdienten Einzug der Gäste in die zweite Runde änderte das jedoch nichts.