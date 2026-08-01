🏆 Der Emco-Kreispokal - Der Kampf um Runde zwei geht weiter

– Foto: SV Teglingen

Die ersten Tickets für Runde zwei sind bereits vergeben, doch das war erst der Anfang. Auch am Donnerstag, Freitag und Sonntag stehen weitere Duelle auf dem Programm. Wer setzt den Pokallauf fort, wer muss seine Hoffnungen schon früh begraben? Wir blicken voraus auf die nächsten Partien der 1. Runde im Emco-Kreispokal.

Die Reserve des FC Sögel hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals einen 3:2-Erfolg beim SV Viktoria Ahlen-Steinbild gefeiert. Mann des Abends war Lennart Rolfes, der mit seinen Treffern in der 15. und 26. Minute früh für klare Verhältnisse sorgte. Ahlen-Steinbild kämpfte sich durch Jonas Heege (54.) zurück ins Spiel, doch Rolfes stellte mit seinem dritten Tor des Tages den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (73.). Der Anschlusstreffer von Christian Daron (82.) kam für die Gastgeber zu spät. Sögel II zieht damit verdient in die zweite Pokalrunde ein.

Der VfL Emslage hat die Pflichtaufgabe in der ersten Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert. Beim TSV Concordia Schöninghsdorf setzte sich der Kreisligist mit 2:0 durch. Leon Strauch brachte die Gäste nach 20 Minuten per Kopfball in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Jakob Steinkamp nach Vorarbeit von Maximilian Benke auf 2:0 (34.). Mit einer abgeklärten Vorstellung ließ Emslage anschließend nichts mehr anbrennen und sicherte sich verdient das Ticket für die zweite Runde.

Der SV Teglingen hat die erste Runde des Emco-Kreispokals souverän gemeistert. Beim klassentieferen SV Werpeloh feierte der Kreisligist einen deutlichen 6:0-Erfolg. Janis Hagemann brachte die Gäste per Kopf früh in Führung (14.), Hendrik Krüßel erhöhte per Foulelfmeter (35.). Noch vor der Pause stellte Jannis Faltin auf 3:0 (45.+3). Nach dem Seitenwechsel sorgten Johann Schimanski mit einem Doppelpack (55./62.) sowie Michael Schulte (59.) für den klaren Endstand. Teglingen wurde seiner Favoritenrolle damit eindrucksvoll gerecht und zieht verdient in die zweite Pokalrunde ein.

Der SV Sparta Werlte II hat die erste Runde des Emco-Kreispokals souverän gemeistert und sich mit 5:1 gegen die SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II durchgesetzt. Erwin Zimbal (9./33.) und Kaveh Tahmasebitavalalli (23./45.+1) legten mit jeweils einem Doppelpack bereits vor der Pause den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Zwar verkürzte Maximilian Goltschewski zwischenzeitlich auf 1:3 (39.), doch Philip Otten stellte kurz nach dem Seitenwechsel den 5:1-Endstand her (52.). Damit löste Werltes Reserve das Ticket für die zweite Pokalrunde souverän.

Der SV Hemsen hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den klassenhöheren SV Breddenberg mit 8:2 aus dem Wettbewerb geworfen. Die Gastgeber legten durch Jonathan Weber (9.) und Simon Rickermann (14.) früh den Grundstein für den Überraschungserfolg. Zwar verkürzte Julien Köß zwischenzeitlich auf 1:2 (32.), doch Hemsen zog bis zur Pause auf 5:1 davon. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Ben Grefer noch einmal auf 2:5 (65.), ehe Luca Berling mit einem Doppelpack (57./88.) und Marcel Vehring (71.) den deutlichen 8:2-Endstand herausschossen. Damit zieht der Vertreter aus der 2. Kreisklasse hochverdient in die zweite Pokalrunde ein.

Die SG Stavern/Apeldorn hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals lange auf den erlösenden Treffer warten müssen, sich am Ende aber mit 2:0 gegen die Zweitvertretung des SC Blau-Weiß Papenburg durchgesetzt. Erst in der Nachspielzeit brach Dirk Rode den Bann und erzielte das 1:0 (90.+1). Nur zwei Minuten später machte Mattes Tangen mit dem 2:0 endgültig den Deckel drauf (90.+3). Dank des Doppelschlags in der Schlussphase zieht die SG verdient in die zweite Pokalrunde ein.

Die SpG Lähden-Holte hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals für eine Überraschung gesorgt. Der Vertreter der 1. Kreisklasse setzte sich mit 5:3 gegen den klassenhöheren SV Voran Brögbern durch. Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach einem Doppelpack von Simon Geers (29./45.) sowie einem Treffer von Markus Hoffmann (36.) mit 3:0. Zwar verkürzte Brögbern durch Lukas Brenner (56.) und Simon Budden (72.) zwischenzeitlich, doch Philipp Holzeleiter (59.) und Hoffmann mit seinem zweiten Treffer (77.) sorgten jeweils für die passende Antwort. Christian Bekel betrieb in der Schlussminute nur noch Ergebniskosmetik (90.). Damit zieht Lähden-Holte verdient in die zweite Runde ein.